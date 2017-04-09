Илья Варламов: «Какой же ужас в Выборге!»
Блогер-урбанист и сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов разместил в своем блоге несколько записей, в которых поделился мнением от Выборга. Судя по Твиттеру, первые эмоции Варламова были «ужас». Исторический центр он сравнил с руинами после войны.
Сдержанную, но бурю эмоций вызвала у Варламова табличка «Зал царства Свидетелей Иеговы» — фото с ней он сопроводил лаконичным «Чо?!».
Чо?! pic.twitter.com/y3qO22WWV3— Илья Варламов (@varlamov) 8 апреля 2017 г.
Илья Варламов
цитата по сайту varlamov.ru
«Если честно, я просто в ужасе от того, в каком состоянии город. Это немыслимо! Я был в Выборге 15 лет назад по время институтской практики. Я рисовал руины и полуразваленные здания. Это было начало нулевых, страна только оправлялась от нищеты 90-х. Утром я был уверен, что сейчас Выборг — тихий европейский городок, кишащий туристами, с кафешками, ресторанчиками, красивыми зданиями… Но нет. Город еще больше разрушен! Некоторых зданий вообще нет, некоторые стоят в руинах! Я смотрю на военные фотографии, когда город бомбили и понимаю, что прямо сейчас в Выборге можно снимать фильм про войну. Декорации не нужны!».
Отметим, это не первый случай критики Варламова. Так, в интервью «Собака.ru» он заявил о Петербурге: «Нигде в России нет такого количества визуального уродства, как здесь», хотя все же назвал город одним из самых красивых в стране. Ранее Варламов также критиковал Апраксин двор, строительство ЗСД и транспортную магистраль, проходящую над Канонерским островом.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.