Блогер-урбанист и сооснователь фонда «Городские проекты» Илья Варламов разместил в своем блоге несколько записей, в которых поделился мнением от Выборга. Судя по Твиттеру, первые эмоции Варламова были «ужас». Исторический центр он сравнил с руинами после войны.

Сдержанную, но бурю эмоций вызвала у Варламова табличка «Зал царства Свидетелей Иеговы» — фото с ней он сопроводил лаконичным «Чо?!».