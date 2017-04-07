Петербургские мосты будут разводить раньше ради туристов
Два главных петербургских моста – Дворцовый и Троицкий – начнут разводить на 15 минут раньше.
Теперь створки Дворцового моста будут подниматься в 1:10, а Троицкого – в 1:20. Новый график ввели ради удобства туристов, которые выбирают водные экскурсии во время белых ночей.
Добавим, что к лету «Мостотрест» планирует запустить для петербуржцев приложение о мостах. Оно будет присылать push-уведомления о разводке.Известно, что сервис будет доступен на русском и английском языках для Android и iOS.
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