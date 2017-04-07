Петербургские мосты будут разводить раньше ради туристов

Два главных петербургских моста – Дворцовый и Троицкий – начнут разводить на 15 минут раньше.

Теперь створки Дворцового моста будут подниматься в 1:10, а Троицкого – в 1:20. Новый график ввели ради удобства туристов, которые выбирают водные экскурсии во время белых ночей.

Добавим, что к лету «Мостотрест» планирует запустить для петербуржцев приложение о мостах. Оно будет присылать push-уведомления о разводке.Известно, что сервис будет доступен на русском и английском языках для Android и iOS.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

Для петербуржцев запустят приложение о разводке мостов

Стало известно, когда в Петербурге начнут разводить мосты

Подготовка к навигации: в Петербурге разведут мосты

В Петербурге завершился сезон навигации

График разводки мостов в Санкт-Петербурге на 2016 год

Стало известно, когда в Петербурге откроется навигация

В Петербурге стартовали плановые разводки мостов

Петербургские мосты продолжат разводить в декабре