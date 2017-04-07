По Петербургу развесили истории бездомных «для людей с хорошим зрением»
Благотворительная организация «Ночлежка» развесила по Петербургу плакаты с реальными историями бездомных людей. Они стилизованы под офтальмологические таблицы: большими буквами написаны стереотипы об обездоленных, а мелкими — настоящие причины, по которым они оказались на улице.
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Из сообщения «Ночлежки»
В каждом бездомном, в первую очередь, важно видеть человека, который попал в беду. Только так можно помочь конкретным попавшим в беду людям, только так можно бороться с проблемой бездомности в целом. Мы искренне верим в это».
Добавим, что в конце марта активисты движения «Явь» на улице Ленсовета разместили «Таблицу проверки ценностей». Она напоминает таблицы для проверки зрения, только вместо букв — бренды и маркеры успеха.
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