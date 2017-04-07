По Петербургу развесили истории бездомных «для людей с хорошим зрением»

Благотворительная организация «Ночлежка» развесила по Петербургу плакаты с реальными историями бездомных людей. Они стилизованы под офтальмологические таблицы: большими буквами написаны стереотипы об обездоленных, а мелкими — настоящие причины, по которым они оказались на улице.

Из сообщения «Ночлежки» В каждом бездомном, в первую очередь, важно видеть человека, который попал в беду. Только так можно помочь конкретным попавшим в беду людям, только так можно бороться с проблемой бездомности в целом. Мы искренне верим в это».

Добавим, что в конце марта активисты движения «Явь» на улице Ленсовета разместили «Таблицу проверки ценностей». Она напоминает таблицы для проверки зрения, только вместо букв — бренды и маркеры успеха.