Для петербуржцев запустят приложение о разводке мостов

К лету «Мостотрест» планирует запустить для петербуржцев приложение о мостах. Оно будет присылать push-уведомления о разводке.Известно, что сервис будет доступен на русском и английском языках для Android и iOS.

Напомним, что старт навигации назначен на 14 апреля. Мосты на Малой Неве начнут разводить на месяц позже – 15 мая: из-за ремонта Тучкова моста и стройкой на острове Северный сейчас нет сквозного судоходства.

Добавим, что также в планах – оборудовать петербургские мосты точками бесплатного Wi-Fi. Так, подключиться к сети можно будет стоя на Дворцовом, Литейном Большеохтинском, Каменноостровском и других мостах. Проект уже стартовал — 3 апреля бесплатный Wi-Fi стал доступен на Биржевом мосту. Кроме того, на переправах установят QR-коды.