СМИ: в Петербурге готовилось три взрыва

«КоммерсантЪ» сообщает о том, что в Петербурге готовилось три взрыва. Следствие предполагает, что помимо Джалилова в терактах готовились участвовать еще два смертника. Более того – один из террористов, вероятно, собирался совершить самоподрыв на траурных мероприятиях по жертвам трагедии.

В Петербурге по делу о теракте в метро задержали восемь предполагаемых сообщников Акбаржона Джалилова. В квартире на Товарищеском проспекте обнаружили бомбу, идентичную найденной на станции метро «Площадь Восстания». Террористы очевидно готовились к новому взрыву, но их удалось вычислить и задержать. Сегодня следствие будет ходатайствовать об их арестах.

По одной из версий, что Джалилов – единственный член группировки с российским паспортом – должен был занести два взрывных устройства в метро. При том второе предназначалось подельнику, который по какой-то причине не прибыл на встречу. Тогда Джалилов избавился от лишней бомбы на «Площади Восстания», а со второй в рюкзаке сел в поезд, где вскоре и совершил самоподрыв.

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