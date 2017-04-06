В петербургском метро пройдет акция памяти погибших
В петербургском метро сегодня, 6 апреля, пройдет акция памяти погибших в результате теракта. Горожане соберутся станции метро «Технологический институт» в 18:00.
Принять участие в акции петербуржцев пригласил Георгий Полтавченко. Запись с его обращением опубликовал в своем Twitter пресс-секретарь губернатора Андрей Кибитов.
Губернатор СПб Г.Полтавченко приглашает завтра в 18 часов на акцию памяти у метро Технологический институт. pic.twitter.com/7IYxDTnmVx— Andrey Kibitov (@Kibitov_Andrey) 5 апреля 2017 г.
Кибитов также заявил, что Смольный не планирует проводить 8 апреля митинг против терроризма.
Добавим, что на Марсовом поле вчера, 5 апреля, десятки петербуржцев собрались почтить память жертв теракта. Участники акции выстроились со свечами в руках так, чтобы образовалась цифра 1440 – примерно то время, когда произошла трагедия. Мы собрали снимки в Instagram.
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