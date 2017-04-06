В петербургском метро пройдет акция памяти погибших

Кибитов также заявил, что Смольный не планирует проводить 8 апреля митинг против терроризма.

Добавим, что на Марсовом поле вчера, 5 апреля, десятки петербуржцев собрались почтить память жертв теракта. Участники акции выстроились со свечами в руках так, чтобы образовалась цифра 1440 – примерно то время, когда произошла трагедия. Мы собрали снимки в Instagram.

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