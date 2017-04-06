Константин Хабенский и Евгений Миронов в невесомости, последние дни работы выставки Яна Фабра в Эрмитаже и финальный индустриально-музыкальный рейв на заводе Нобель — главные события этих выходных.
Уикенд в Петербурге: с 6 по 9 апреля
6 апреля
Фильм «Время первых»
Алексей Леонов лично консультировал создателей духоподъемного байопика о выходе человека в открытый космос, а для достоверности сцен невесомости Евгения Миронова и Константина Хабенского «отсканировали», создав им цифровых дублеров. Картину начал снимать автор фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрий Быков, но продюсер Тимур Бекмамбетов поменял его на переправе на Дмитрия Кисилева, с которым сотрудничал на «Елках» и «Черной молнии».
В разгар холодной войны СССР и США бьются за первенство во всем. Чтобы показать, что космос наш, советскому космонавту Алексею Леонову (Миронов) и военному летчику Павлу Беляеву (Хабенский) предстоит выстоять в сложной миссии, где все, что только можно, пошло не так.
Алексей Леонов лично консультировал создателей духоподъемного байопика о выходе человека в открытый космос, а для достоверности сцен невесомости Евгения Миронова и Константина Хабенского «отсканировали», создав им цифровых дублеров. Картину начал снимать автор фильма «Дурак» и сериала «Метод» Юрий Быков, но продюсер Тимур Бекмамбетов поменял его на переправе на Дмитрия Кисилева, с которым сотрудничал на «Елках» и «Черной молнии».
В разгар холодной войны СССР и США бьются за первенство во всем. Чтобы показать, что космос наш, советскому космонавту Алексею Леонову (Миронов) и военному летчику Павлу Беляеву (Хабенский) предстоит выстоять в сложной миссии, где все, что только можно, пошло не так.
6 апреля
Фильм «Последствия»
Основанный на реальных событиях триллер с Арнольдом Шварценеггером. Из-за ошибки диспетчера в авиакатастрофе погибают беременная дочь и жена Романа. Потеряв смысл жизни, он решает разыскать невольного убийцу его семьи. Место действия из Германии и Швейцарии (столкновение самолетов в 2002 году произошло над Боденским озером, а диспетчер жил в Цюрихе) перенесли в США.
Основанный на реальных событиях триллер с Арнольдом Шварценеггером. Из-за ошибки диспетчера в авиакатастрофе погибают беременная дочь и жена Романа. Потеряв смысл жизни, он решает разыскать невольного убийцу его семьи. Место действия из Германии и Швейцарии (столкновение самолетов в 2002 году произошло над Боденским озером, а диспетчер жил в Цюрихе) перенесли в США.
6 апреля
Фильм «Королева Испании»
Комедия обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Изящная эпоха», «Двое – это слишком») с Пенелопой Крус в главной роли – сиквел знаменитого хита 1998 года «Девушка моей мечты». Бежавшая от ухаживаний Геббельса, актриса Макарена Гранада покорила Голливуд. Она возвращается на родину в Испанию, чтобы сыграть в американской картине о королеве Изабелле I, но из-за многочисленных недопониманий и комичных ситуация съемочный процесс превращается в фарс.
Комедия обладателя «Оскара» Фернандо Труэба («Изящная эпоха», «Двое – это слишком») с Пенелопой Крус в главной роли – сиквел знаменитого хита 1998 года «Девушка моей мечты». Бежавшая от ухаживаний Геббельса, актриса Макарена Гранада покорила Голливуд. Она возвращается на родину в Испанию, чтобы сыграть в американской картине о королеве Изабелле I, но из-за многочисленных недопониманий и комичных ситуация съемочный процесс превращается в фарс.
6 - 29 апрел - май
Мраморный дворец
Выставка «Структуры»
В филиале Русского музея – Мраморном дворце – открывается проект, прослеживающий понятие структуры в хронологическом порядке от 1960-х до нашего времени. В экспозиции доказывается актуальность искусства «чистой» формы и ее основных мотивов (решетка, сетка, кристалл, цепочка, спираль и т.п.).
В филиале Русского музея – Мраморном дворце – открывается проект, прослеживающий понятие структуры в хронологическом порядке от 1960-х до нашего времени. В экспозиции доказывается актуальность искусства «чистой» формы и ее основных мотивов (решетка, сетка, кристалл, цепочка, спираль и т.п.).
с 7 - 9 апреля
ARTPLAY Петербург
Фестиваль «Бокал и рюмка»
Создатели «О, да! Еда!» не ограничиваются хлебом единым, предлагая в Питере – пить: на фестивале организуют самую длинную барную стойки за всю городскую историю. В образовательной программе фестиваля будет целый ряд тематических зон: «Гастрономический театр», посвященный фудпейрингу – на импровизированной «сцене» ведущие шефы Петербурга приготовят специальные блюда в качестве аккомпанемента для напитков; «Пивной сомелье»– мастер-классы и лекции для желающих больше узнать о культуре этого напитка; экспресс-курс для начинающих сомелье «Школа вина» и «Открытый бар», где бармены Петербурга и Москвы раскроют секреты приготовления самых оригинальных коктейлей. Атмосферу праздника поддержат молодые музыкальные группы – Cricket Captains, Lovanda, VLNY, Vanyn, Esthetix, Mendream, «Мальбэк» и другие.
Создатели «О, да! Еда!» не ограничиваются хлебом единым, предлагая в Питере – пить: на фестивале организуют самую длинную барную стойки за всю городскую историю. В образовательной программе фестиваля будет целый ряд тематических зон: «Гастрономический театр», посвященный фудпейрингу – на импровизированной «сцене» ведущие шефы Петербурга приготовят специальные блюда в качестве аккомпанемента для напитков; «Пивной сомелье»– мастер-классы и лекции для желающих больше узнать о культуре этого напитка; экспресс-курс для начинающих сомелье «Школа вина» и «Открытый бар», где бармены Петербурга и Москвы раскроют секреты приготовления самых оригинальных коктейлей. Атмосферу праздника поддержат молодые музыкальные группы – Cricket Captains, Lovanda, VLNY, Vanyn, Esthetix, Mendream, «Мальбэк» и другие.
7апреля
19:00
Основная сцена БДТ
Спектакль «Три сестры»
В спектакле Владимира Панкова чеховская история превращена в «полифонию человеческой жизни». Действие пьесы происходит в нескольких временных пластах: «здесь и сейчас» и как воспоминания о том, что случилось давно. Ольга, Маша и Ирина предстают в двух возрастах: такими, как их описал Чехов, и взрослыми, давно пережившими события пьесы. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис. Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская / Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова и Юлия Дейнега / Алена Кучкова. Музыка композитора Артема Кима непрерывно сопровождает действие и выступает на равных с драматическим текстом.
В спектакле Владимира Панкова чеховская история превращена в «полифонию человеческой жизни». Действие пьесы происходит в нескольких временных пластах: «здесь и сейчас» и как воспоминания о том, что случилось давно. Ольга, Маша и Ирина предстают в двух возрастах: такими, как их описал Чехов, и взрослыми, давно пережившими события пьесы. Роли каждой из сестер исполняют несколько актрис. Ольгу играют Елена Попова и Татьяна Аптикеева, Машу — Мария Лаврова и Екатерина Толубеева, а также Карина Разумовская / Полина Толстун, Ирину — Людмила Сапожникова и Юлия Дейнега / Алена Кучкова. Музыка композитора Артема Кима непрерывно сопровождает действие и выступает на равных с драматическим текстом.
6 - 9 апреля
кинотеатр «Аврора»
Ретроспектива Фатиха Акина
В рамках Недели Германии с 6 по 9 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Фатиха Акина. В программу вошли восемь кинокартин, лично отобранных немецким режиссером. Гостем ретроспективы станет музыкант, участник группы Einstürzende Neubauten, автор саундтреков к фильмам Фатиха Акина – Александр Хаке. Фильм-закрытием станет картина «Гуд бай, Берлин!» – последняя на сегодняшний день работа Акина, не выходившая в российский прокат. Полная программа здесь.
В рамках Недели Германии с 6 по 9 апреля в кинотеатре «Аврора» пройдет ретроспектива фильмов Фатиха Акина. В программу вошли восемь кинокартин, лично отобранных немецким режиссером. Гостем ретроспективы станет музыкант, участник группы Einstürzende Neubauten, автор саундтреков к фильмам Фатиха Акина – Александр Хаке. Фильм-закрытием станет картина «Гуд бай, Берлин!» – последняя на сегодняшний день работа Акина, не выходившая в российский прокат. Полная программа здесь.
7 апреля
19:00
театр «Мастерская»
Спектакль «Линии и повороты»
В театре «Мастерская» премьера от режиссера Евгения Ибрагимова. Постановка построена на самых простых сюжетных историях, традиционных для сказочной парадигмы любой культуры. Короткие яркие сценки становятся единой притчей о сути бытия, вечности определенных ценностей и невозможности однозначных ответов на многие вопросы. В спектакле играют Артур Ваха, Полина Сидихина и многие другие.
В театре «Мастерская» премьера от режиссера Евгения Ибрагимова. Постановка построена на самых простых сюжетных историях, традиционных для сказочной парадигмы любой культуры. Короткие яркие сценки становятся единой притчей о сути бытия, вечности определенных ценностей и невозможности однозначных ответов на многие вопросы. В спектакле играют Артур Ваха, Полина Сидихина и многие другие.
7 апреля
20:00
«Лендок»
Премьера фильма «Аустерлиц»
На «Лендоке» за неделю до выхода в прокат покажут новую картину документалиста Сергея Лозницы, мировая премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. После показа ленты режиссер ответит на вопросы зрителей по Skype. Фильм посвящен мемориалам Холокоста и туристической индустрии, существующей вокруг них. Зрителей снова ждут длинные общие планы-наблюдения, где каждый должен сам провести внутреннюю работу, чтобы создать свою интерпретацию.
На «Лендоке» за неделю до выхода в прокат покажут новую картину документалиста Сергея Лозницы, мировая премьера которой прошла на Венецианском кинофестивале. После показа ленты режиссер ответит на вопросы зрителей по Skype. Фильм посвящен мемориалам Холокоста и туристической индустрии, существующей вокруг них. Зрителей снова ждут длинные общие планы-наблюдения, где каждый должен сам провести внутреннюю работу, чтобы создать свою интерпретацию.
7апреля
20:00
Эрарта
Концерт 65daysofstatic
В рамках тура в поддержку альбома No Man's Sky британская группа выступит 7 апреля в музее Эрарта. 65daysofstatic — инструментальная группа из Шеффилде, играющая математических рок с элементами электронной музыки. За 16 лет существования бэнд выпустил шесть номерных пластинок.
В рамках тура в поддержку альбома No Man's Sky британская группа выступит 7 апреля в музее Эрарта. 65daysofstatic — инструментальная группа из Шеффилде, играющая математических рок с элементами электронной музыки. За 16 лет существования бэнд выпустил шесть номерных пластинок.
7 апреля
20:00
Музей советских игровых автоматов
Спектакль «Июль»
В Музее советских игровых автоматов 7 апреля театра post Дмитрия Волклстрелова покажет спектакль «Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева. Поэтичные откровения безумного старика-каннибала прочтет актриса Алена Старостина. Спектакль «Июль» лауреат премии «Прорыв» в категории «Лучшая работа режиссера» и номинант в категории «Лучшая женская роль».
В Музее советских игровых автоматов 7 апреля театра post Дмитрия Волклстрелова покажет спектакль «Июль» по пьесе Ивана Вырыпаева. Поэтичные откровения безумного старика-каннибала прочтет актриса Алена Старостина. Спектакль «Июль» лауреат премии «Прорыв» в категории «Лучшая работа режиссера» и номинант в категории «Лучшая женская роль».
8апреля
Экскурсия «Петербург Мандельштама»
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез/ До прожилок, до детских припухлых желез». Поэт Осип Мандельштам очень любил Петербург и посвятил нашему городу немало стихотворений: он писал об Адмиралтействе, Гостином дворе и Васильевском острове. Автобусная экскурсия провезет группу по местам, связанным Мандельштамом, а гид расскажет факты о судьбе поэта.
«Я вернулся в мой город, знакомый до слез/ До прожилок, до детских припухлых желез». Поэт Осип Мандельштам очень любил Петербург и посвятил нашему городу немало стихотворений: он писал об Адмиралтействе, Гостином дворе и Васильевском острове. Автобусная экскурсия провезет группу по местам, связанным Мандельштамом, а гид расскажет факты о судьбе поэта.
8 апреля
16:00
Галерея «Люда»
Лекция Олеси Туркиной
В галерея «Люда» пройдет открытая лекция ведущего научного сотрудника Русского музея Олеси Туркиной «Некрореализм: вчера, сегодня, завтра». Выступление будет посвящено закрытию выставки Евгения Юфита «Альбомчик». Экспозиция – это серия фотографий, фиксирующих обратную сторону съемочного процесса художника. Вход на лекцию свободный
В галерея «Люда» пройдет открытая лекция ведущего научного сотрудника Русского музея Олеси Туркиной «Некрореализм: вчера, сегодня, завтра». Выступление будет посвящено закрытию выставки Евгения Юфита «Альбомчик». Экспозиция – это серия фотографий, фиксирующих обратную сторону съемочного процесса художника. Вход на лекцию свободный
8апреля
23:00
завод «Людвиг Нобель»
Вечеринка «Нобель: финальная версия»
Вечеринки на заводе Нобель от m_division уходят в историю — в эту субботу здесь пройдет последняя, восьмая встреча. В программе финального индустриально-музыкального путешествия: лучшие медиа-художники Петербурга и Берлина, а также 17 музыкантов со всего мира. Хэдлайнеры: сет сингапурскоо мастера пост-индустриального техно Xhin, аудиовизуальный лайв шведского дуэта SHXCXCHCXSH, темная и глубокая электроника от шведского музыканта Varg, лайв на модульном синтезаторе от берлинского проекта PRCDRL, а также московские и петербургские резиденты #m_division Unbalance, Ivan Logos и Kobba, которые вновь откроют и закроют уже навсегда главную сцену Нобеля.
Вечеринки на заводе Нобель от m_division уходят в историю — в эту субботу здесь пройдет последняя, восьмая встреча. В программе финального индустриально-музыкального путешествия: лучшие медиа-художники Петербурга и Берлина, а также 17 музыкантов со всего мира. Хэдлайнеры: сет сингапурскоо мастера пост-индустриального техно Xhin, аудиовизуальный лайв шведского дуэта SHXCXCHCXSH, темная и глубокая электроника от шведского музыканта Varg, лайв на модульном синтезаторе от берлинского проекта PRCDRL, а также московские и петербургские резиденты #m_division Unbalance, Ivan Logos и Kobba, которые вновь откроют и закроют уже навсегда главную сцену Нобеля.
8 апреля
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Berlin Club Nacht
В субботу в Stackenschneider в рамках Недели Германии в Петербурге пройдет Berlin Club Nacht – вечеринка, организованная клубом Tresor, музыкальной формацией Roots United в партнерстве с Clubcommission Berlin и «Гёте-Институтом» в Петербурге. Немецкое участие обеспечивают Finn Johannsen (Hardwax) и Mareena (Tresor). За локальную сцену отвечают бессменные резиденты (и создатели) Roots United Hoopa, El и Shutta.
В субботу в Stackenschneider в рамках Недели Германии в Петербурге пройдет Berlin Club Nacht – вечеринка, организованная клубом Tresor, музыкальной формацией Roots United в партнерстве с Clubcommission Berlin и «Гёте-Институтом» в Петербурге. Немецкое участие обеспечивают Finn Johannsen (Hardwax) и Mareena (Tresor). За локальную сцену отвечают бессменные резиденты (и создатели) Roots United Hoopa, El и Shutta.
9 апреля
17:00
театр «Приют комедианта»
Благотворительный концерт «Надо жить!»
В воскресенье в 17:00 в фойе театра «Приют комедианта» состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших от терактов в петербургском метро «Надо жить!». В концерте примут участие Евгений Серзин и группа «Не’мой Фронт» (композитор спектакля «Смерть Тарелкина»), Олег Рязанцев, Дарья Румянцева, Алексей Морозов (спектакль «Олеся»), Вячеслав Коробицин (спектакль «Братья»), Андрей Вергелис, Женя Анисимов (спектакль «Смерть Тарелкина»). Вход – бесплатный по регистрации. Желающие могут перечислить средства на специальный счет. Театр – ближайший к станции метро «Сенная» и его сотрудники решили не оставаться безучастными к трагедии.
В воскресенье в 17:00 в фойе театра «Приют комедианта» состоится благотворительный концерт в поддержку пострадавших от терактов в петербургском метро «Надо жить!». В концерте примут участие Евгений Серзин и группа «Не’мой Фронт» (композитор спектакля «Смерть Тарелкина»), Олег Рязанцев, Дарья Румянцева, Алексей Морозов (спектакль «Олеся»), Вячеслав Коробицин (спектакль «Братья»), Андрей Вергелис, Женя Анисимов (спектакль «Смерть Тарелкина»). Вход – бесплатный по регистрации. Желающие могут перечислить средства на специальный счет. Театр – ближайший к станции метро «Сенная» и его сотрудники решили не оставаться безучастными к трагедии.
до 9 апреля
Эрмитаж
Выставка Яна Фабра
Воскресенье – последний день, когда в Петербурге можно будет увидеть скандальную выставку Яна Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты». Те самые чучела собак, а также картины и арт-объекты пробыли в Эрмитаже почти семь месяцев.
Воскресенье – последний день, когда в Петербурге можно будет увидеть скандальную выставку Яна Фабра «Рыцарь отчаяния – воин красоты». Те самые чучела собак, а также картины и арт-объекты пробыли в Эрмитаже почти семь месяцев.
9апреля
17:00
Дом журналиста
Поэтический вечер Вероники Долиной
В воскресенье в рамках культурно-образовательного проекта «Слушай сюда» пройдет творческий вечер поэта и барда Вероники Долиной «Стихи на каждый день». Это название точно отражает мотив ее поэзии — стихи как способ проживать день за днем.
В воскресенье в рамках культурно-образовательного проекта «Слушай сюда» пройдет творческий вечер поэта и барда Вероники Долиной «Стихи на каждый день». Это название точно отражает мотив ее поэзии — стихи как способ проживать день за днем.
9 апреля
20:00
клуб Gestalt
Концерт Telefon Tel Aviv
Джошуа Юстис, он же Telefon Tel Aviv, успел поучаствовать в разных ролях в таких музыкальных проектах, как Nine Inch Nails, Puscifer, Black Light Burns, Second Woman, поработать над ремиксами треков A Perfect Circle, Marylin Manson, Eminem и другх. В воскресенье он выступит в клубе Gestalt.
Джошуа Юстис, он же Telefon Tel Aviv, успел поучаствовать в разных ролях в таких музыкальных проектах, как Nine Inch Nails, Puscifer, Black Light Burns, Second Woman, поработать над ремиксами треков A Perfect Circle, Marylin Manson, Eminem и другх. В воскресенье он выступит в клубе Gestalt.
9 апреля
20:00
Эрарта Сцена
Концерт Алексея Айги и «Ансамбля 4’33’’»
Знаменитый композитор Алексей Айги вместе со своим «Ансамблем 4’33’’» отыграет большой весенний концерт. Гибрид камерного оркестра и рок-группы обещает представить на сцене Эрарты совершенно новую музыку. Выступление «Времена года. Наконец-то весна» обещает быть действительно масштабным — музыканты приедут в расширенном составе.
Знаменитый композитор Алексей Айги вместе со своим «Ансамблем 4’33’’» отыграет большой весенний концерт. Гибрид камерного оркестра и рок-группы обещает представить на сцене Эрарты совершенно новую музыку. Выступление «Времена года. Наконец-то весна» обещает быть действительно масштабным — музыканты приедут в расширенном составе.
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