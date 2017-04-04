Опубликованы имена десяти погибших при теракте в петербургском метро

Следственный комитет опубликовал имена десяти человек, погибших в результате теракта в петербургском метро.

• Алиева Динара (Дильбара по версии консульства Азербайджана) Самандаровна, 08.10.1996

• Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996

• Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998

• Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966

• Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990

• Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945

• Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991

• Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950

• Петров Денис Романович, 27.12.1991

• Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000

Всего в результате трагедии погибли 14 человек. Для того, чтобы опознать останки еще четверых, назначена генетическая экспертиза.

Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.

Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».

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