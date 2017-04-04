Опубликованы имена десяти погибших при теракте в петербургском метро
Следственный комитет опубликовал имена десяти человек, погибших в результате теракта в петербургском метро.
• Алиева Динара (Дильбара по версии консульства Азербайджана) Самандаровна, 08.10.1996
• Арышев Максим Витальевич, 18.08.1996
• Малюкова Ксения Сергеевна, 11.09.1998
• Медянцева Ирина Кузьминична, 06.05.1966
• Свистунова Ангелина Сергеевна, 17.02.1990
• Налимов Юрий Павлович, 07.06.1945
• Даниленко Оксана Геннадьевна, 03.10.1991
• Щекина Лариса Григорьевна, 02.06.1950
• Петров Денис Романович, 27.12.1991
• Сагадеев Мансур Тихирович, 27.08.2000 или 27.03.2000
Всего в результате трагедии погибли 14 человек. Для того, чтобы опознать останки еще четверых, назначена генетическая экспертиза.
Напомним, 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» в районе 14:30 прогремел взрыв. Подробнее об инциденте читайте в нашей подборке или в прямой трансляции. Вечером 3 апреля СМИ сошлись во мнении, что теракт в метро Петербурга совершил смертник. Днем 4 апреля Следственный комитет объявил, что в петербургском метро подорвался 22-летний гражданин Киргизии Акбаржон Джалилов.
Как показала экспертиза, Джалилов причастен и к взрыву в перегоне «Сенной площади», и к бомбе, оставленной на станции метро «Площадь Восстания».
Читайте также:
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.