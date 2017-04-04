В Петербурге открыли счет для пожертвований пострадавшим от теракта

В Смольном открыли специальный банковский счет для благотворительной помощи пострадавшим от взрыва в петербургском метро, сообщает комитет по печати и взаимодействию со СМИ.

Перевести средства можно по следующим реквизитам:

Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Прерванный полет»

ИНН: 7813202983

Расчетный счет: 40703810555130000219

БИК: 044030653

К/сч: 30101810500000000653

Банк: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк

Наименование услуги: Помощь пострадавшим при взрыве в метро

Ранее губернатор Георгий Полтавченко поручил выплатить по миллиону рублей семьям жертв теракта. Горожане, получившие травмы, получат материальную помощь в размере от 250 до 500 тысяч рублей.

А Сбербанк решил взять на себя урегулирование задолженностей по кредитам пострадавших в результате взрыва в петербургской подземке.

Кроме того, в СПбГУ предложили бесплатную психологическую помощь петербуржцам, «нуждающимся в эмоциональной поддержке в связи с трагическими событиями, произошедшими в нашем городе».

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