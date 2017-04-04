Юридический факультет СПБГУ эвакуирован

Студенты Санкт-Петербургского государственного университета на Васильевском острове вынуждены были покинуть занятия утром 4 апреля. По предварительной информации, проверяют подозрительный пакет, сообщает «Фонтанка.ру».

Как сообщили студенты университета, эвакуацию объявили в районе 11:10. Все учащиеся и преподаватели вышли из здания 7 по 22-ой линии В.О. на улицу и отошли от здания. Полицейские обходят все этажи. По предварительной информации, бесхозный пакет обнаружили в аудитории на втором этаже.