«Я думаю, ничего нового не сообщу, так как средства массовой информации говорили об этом. Произошел хлопок, запыление. Я связался с диспетчером, в этот момент стали поступать непонятные сообщения по связи «пассажир — машинист» — одновременно говорили все. Об этом я тоже сообщил диспетчеру.

Я принял решение по инструкции, как действуют в таких случаях, о выводе состава на станцию. Он шел без замедления.

Поняли, что произошло, после остановки состава буквально в течение минуты. [На станции] резервные машинисты вышли для оказания помощи.

Сначала пассажиры первого вагона нам немного внесли сумятицу. Когда открылись двери, чтобы пассажиры могли выйти, то сразу же от пассажиров первого вагона нам стало понятно, что произошел хлопок где-то в первом вагоне. Они все в один голос утверждали это. Поэтому в течение минуты была сумятица. Но потом инструктора пошли по составу и стало понятно, что произошел взрыв дальше.

Я действовал по инструкции и согласно указаниям диспетчера. На тот момент о страхе думать было некогда — надо было работать. Паники не было. Поверьте, когда открывается первый вагон, пассажиры стояли и хором объясняли, что произошло, — они даже не вышли из вагона.

Это не первый террористический акт, и взрывы были уже, поэтому, думаю, умные головы разработали умные инструкции. Я обязан был вывести поезд на станцию, что я и сделал.

Машинистом в метрополитене я уже 15 год работаю. Начинал с технической школы, раньше был машинистом 4-го, 3-го, потом 2-го класса. Сейчас я являюсь машинистом 1-го класса.

Я еще один момент хочу отметить: вчера у меня не получилось прийти домой — уважаемые журналисты уже дежурили на лестничной площадке. У меня семья, у меня дети малолетние. В 11 часов звонили жене и хотели что-то выяснить. Я не ночевал дома из-за этого».