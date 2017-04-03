Сколько на самом деле стоил проезд по городу после теракта в Петербурге?



Помощь водителей на дорогах

Самым эффективным способом оказаться дома в этот день оказалась старая добрая взаимопомощь. Водители Петербурга составили таблицу с данными о том, кто куда едет, чтобы подвезти кого-нибудь. В социальной сети ВКонтакте запустили хэштег #домой — с его помощью люди кооперировались и подвозили друг друга до дома. Приложение «Яндекс. Карты» было заполнено предложениями бесплатно подвезти горожан. Сотрудница нашей редакции воспользовалась такой помощью и без проблем добралась до дома.

Горожане также создали отдельный Telegram-чат, где обмениваются информацией о ситуации на дорогах и предлагают подвезти друг друга.