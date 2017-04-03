Сколько на самом деле стоил проезд по городу после теракта в Петербурге?

Заявленный в СМИ бесплатный проезд в такси и общественном транспорте на деле работали не всегда, зато автомобилисты сплотились и взялись безвозмездно подвозить горожан.

В петербургском метро сегодня в 14:30 между «Сенной площадью» и «Технологическим институтом» прогремел взрыв. В результате случившегося официально погибли девять человек, СМИ сообщают о смерти четырнадцати горожан (двое скончались в больнице, одна в карете скорой), 47 человек пострадало. Все детали мы публикуем тут. В 15:40 все станции метро были закрыты на проверку. Также оказались перекрыто движение: по Московскому проспекту оно было заблокировано в обе стороны, затруднено продвижение по Садовой и Гороховой улицам, Невскому проспекту, набережным Обводного канала и Фонтанки. В городе начался транспортный коллапс — к 18:00 сервис «Яндекс.Пробки» зафиксировали 10 баллов на дорогах.

Общественный транспорт

Взамен закрывшемуся метро в городе открылись временные маршруты для пассажиров, дублирующие все ветки метро. Смольный дал указание перевозить пассажиров на городском транспорте бесплатно. Пользователи в соцсетях отмечают, что к требованию отнеслись серьезно — даже на коммерческих маршрутах. Однако нашлись и такие кондукторы, которые «не слышали» о таком распоряжении и брали плату как обычно.


Такси

Сервисы заказа такси Uber и «ТаксовичкоФ» заявили, что ввели бесплатную развозку с места происшествия. «Яндекс» попросил всех партнеров «Яндекс.Такси» в Петербурге «вывести на линии максимально возможное количество автомобилей». Спустя некоторое время выяснилось, что машину в среднем предлагали ожидать 20-25 минут, а затем свободные автомобили закончились вовсе. Пользователи писали, что водители такси, которое сделали бесплатным, просто не одобряли заказы. Когда же горожане пытались поймать «бомбилу», водители завышали стоимость в несколько раз. Так, петербуржцу таксист предложил проехать от «Владимирской» до «Ладожской» за 1,5 тыс. рублей.

Альтернативная схема проезда

В сети появилась схема объезда станций метрополитена наземным общественным транспортом.

ЗСД

На ЗСД открыли все шлагбаумы для свободного проезда автомобилей, плата за проезд не взимается «до нормализации транспортной ситуации в городе». К вечеру на центральном участке ЗСД возникла пробка длиной более 10 километров. Проблемы с проездом возникли от Морской набережной до Богатырского проспекта. Скорость движения по данным сервиса «Яндекс.Карты» достигает 15 километров в час.


Помощь водителей на дорогах

Самым эффективным способом оказаться дома в этот день оказалась старая добрая взаимопомощь. Водители Петербурга составили таблицу с данными о том, кто куда едет, чтобы подвезти кого-нибудь. В социальной сети ВКонтакте запустили хэштег #домой — с его помощью люди кооперировались и подвозили друг друга до дома. Приложение «Яндекс. Карты» было заполнено предложениями бесплатно подвезти горожан. Сотрудница нашей редакции воспользовалась такой помощью и без проблем добралась до дома.

Горожане также создали отдельный Telegram-чат, где обмениваются информацией о ситуации на дорогах и предлагают подвезти друг друга.


Дополнительные бонусы

«Газпромнефть» предлагали водителям, которые подвозят горожан, бесплатно заправиться на нескольких АЗС. «Аэрофлот» отменил дополнительные сборы за переоформление билетов для опоздавших на рейсы из-за теракта. «РЖД» разрешил вернуть билеты на поезда дальнего следования из Санкт–Петербурга без оплаты сборов за услугу.

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