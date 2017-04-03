В петербургском метро 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв: по предварительным данным, 14 человек погибли, 47 — пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Сегодня в 19 часов москвичи и петербуржцы почтили память погибших: акции памяти прошли у «Сенной площади» и «Технологического института», а также на Манежной площади в Москве. Мы собрали фотографии.
Фоторепортаж: акции памяти жертвам погибших в результате теракта в петербургском метро
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Сенная площадь
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Сенная площадь
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Сенная площадь
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Сенная площадь
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Сенная площадь
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Сенная площадь
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Технологический институт
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Манежная площадь, Москва
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Александровский сад, Москва
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Александровский сад, Москва
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Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» развернули баннер в поддержку погибших в результате теракта в Петербурге.
В Москве на акцию в память погибших при взрыве в метро в Петербурге пришли десятки человек. https://t.co/Gig8eOWV2r pic.twitter.com/N9Dp2qVLEb— bbcrussian (@bbcrussian) 3 апреля 2017 г.
Фото: Андрей Куликов, @RTVi, @oldLentach
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