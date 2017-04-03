Фоторепортаж: акции памяти жертвам погибших в результате теракта в петербургском метро

В петербургском метро 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв: по предварительным данным, 14 человек погибли, 47 — пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Сегодня в 19 часов москвичи и петербуржцы почтили память погибших: акции памяти прошли у «Сенной площади» и «Технологического института», а также на Манежной площади в Москве. Мы собрали фотографии.