Фоторепортаж: акции памяти жертвам погибших в результате теракта в петербургском метро

В петербургском метро 3 апреля в перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-1» прогремел взрыв: по предварительным данным, 14 человек погибли, 47 — пострадали. В городе объявлен трехдневный траур. Сегодня в 19 часов москвичи и петербуржцы почтили память погибших: акции памяти прошли у «Сенной площади» и «Технологического института», а также на Манежной площади в Москве. Мы собрали фотографии.

  • Сенная площадь

  • Сенная площадь

  • Сенная площадь

  • Сенная площадь

  • Сенная площадь

  • Сенная площадь

  • Технологический институт

  • Манежная площадь, Москва

  • Александровский сад, Москва

  • Александровский сад, Москва

  • "Бумага" опубликовала фото из французского Лилля

  • Болельщики «Спартака» перед матчем с «Оренбургом» развернули баннер в поддержку погибших в результате теракта в Петербурге.

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