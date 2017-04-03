Петербургские мосты оборудуют точками бесплатного Wi-Fi
Петербургские мосты оборудуют точками бесплатного Wi-Fi. Так, подключиться к сети можно будет стоя на Дворцовом, Литейном Большеохтинском, Каменноостровском и других мостах.
Проект уже стартовал — сегодня, 3 апреля, бесплатный Wi-Fi стал доступен на Биржевом мосту.
По задумке Смольного, с мая бесплатный Wi-Fi в Петербурге покроет более десяти километров.
Ранее сообщалось, что в Петербурге запустилась открытая городская сеть, которая называется SPb Free Wi-Fi. Подключиться к бесплатному интернету с января 2017 года можно в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.