Петербургские мосты оборудуют точками бесплатного Wi-Fi. Так, подключиться к сети можно будет стоя на Дворцовом, Литейном Большеохтинском, Каменноостровском и других мостах.

Проект уже стартовал — сегодня, 3 апреля, бесплатный Wi-Fi стал доступен на Биржевом мосту.

По задумке Смольного, с мая бесплатный Wi-Fi в Петербурге покроет более десяти километров.

Ранее сообщалось, что в Петербурге запустилась открытая городская сеть, которая называется SPb Free Wi-Fi. Подключиться к бесплатному интернету с января 2017 года можно в Центральном, Петроградском и Василеостровском районах.