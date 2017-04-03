Глава ВЦИОМ: Решение передать Исаакий РПЦ приняли без уважения мнения петербуржцев

Решение передать Исаакиевский собор Русской православной церкви без учета общественного мнения подрывает доверие горожан к власти. Об этом заявил глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров.

Социолога 3 апреля цитирует «Коммерсантъ». «Вопрос, по сути, не в том, кому он должен принадлежать — церкви или государству. Вопрос в том, что решение было принято волюнтаристски — без дискуссии, без обсуждения, а значит, без уважения мнения людей», – заявил Федоров на медиафоруме «Правда и справедливость», прошедшем накануне в Петербурге.

Глава ВЦИОМ добавил, что со стороны государства не хватает уважения к гражданам, которое подразумевает, в том числе, значимость мнений общественности в принятии важных решений.

Накануне на медиафоруме Общероссийского народного фронта экс-руководитель администрации президента Сергей Иванов также высказался о том, что неправильно было решать вопрос, не посоветовавшись с жителями города.

Напомним, Исаакиевский собор находится в центре крупного скандала с 10 января, - с того момента, когда губернатор Петербурга Георгий Полтавченко сообщил, что решение уже принято, и здание будет отдано в пользование церкви. После этого горожане разделились на два лагеря: представители первого устраивают митинги и шествия в защиту музея "Исаакиевский собор", второго — участвуют в крестных ходах вокруг Исаакия.

Накануне Горизбирком Петербурга подготовил проект решения, которое утвердит референдум о судьбе Исаакиевского собора. Активисты предлагают спросить у горожан, согласны ли они с тем, что Исаакий, Спас-на-Крови и Петропавловский собор должны управляться музеями, но в них можно будет проводить религиозные обряды и церемонии

По материалам «Фонтанки.ру»