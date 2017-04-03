На этой неделе в Петербурге потеплееет до +11 градусов

В начале этой недели в Петербурге потеплеет до +11 градусов, обещают специалисты из «Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

Согласно прогнозу, сегодня нас ждет облачная с прояснениями погода, снег с дождем, температура воздуха +2…+4 градуса. Во вторник прогнозируют переменную облачность преимущественно без осадков, днем до +9 градусов.

А в среду, 5 апреля, воздух прогреется до +9…+11 градусов. Переменная облачность, в конце дня возможен небольшой дождь.

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