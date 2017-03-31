Илона Маска позвали на Петербургский экономический форум

Организаторы ПМЭФ отправили приглашение на форум главе компаний Tesla и SpaceX Илону Маску. Ответ от него пока не получен.

Организаторы Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) отправили приглашение на форум главе компаний Tesla и SpaceX миллиардеру Илону Маску. Свой ответ он пока не дал.

"Мы будем рады видеть Илона Маска на ПМЭФ - площадке, которая традиционно собирает лидеров мирового бизнеса и политики", - сказал директор "Росконгресса" Александр Стуглев, передает Интерфакс.

Илон Маск ранее уже бывал в России. Его визит состоялся в начале 2000-х, он дважды приезжал в Москву для переговоров о покупке ракетных технологий. Однако они так и не завершились успехом.

Сегодня, 31 марта, стало известно, что аэрокосмическая компания Илона Маска SpaceX впервые в истории запустила уже использовавшуюся ранее первую ступень ракеты-носителя, а также смогла после этого успешно посадить данный элемент носителя на специальную платформу.

Повторное применение носителей может значительно удешевить стоимость запусков, упростить регулярные экспедиции в космос и открыть широкие возможности для исследования Солнечной системы. На странице NASA в Twitter компанию поздравили с "еще одним имеющим историческое значение запуском".

По материалам «Делового Петербурга» 

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  • Автор: sobaka
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