Виталий Милонов усыновил младенца

Семья Виталия Милонова усыновила младенца. Илья Витальевич – пятый ребенок в семье депутата Госдумы. Об этом политик сообщил на своей странице «Вконтакте» и приложил фотографию.

«Малыш усыновленный, он у нас уже несколько дней, ему два месяца от роду. Вес 4100 граммов, рост 58 сантиметров», – рассказала супруга Милонова Ева. Она также отметила, что мама малыша оставила его в роддоме.

В семье известного политика двое родных детей: восьмилетняя Марфа и пятилетний Николай, а также еще двое приемных – трехлетний Петр и двухлетняя Евдокия.

Оставить комментарий

Наши проекты

Комментарии (0)

Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.

Читайте также

По теме

«Школьники — они дурачки»: Милонов заявил о сексуально неудовлетворенных подростках на митингах Навального

В России могут запретить «Могучих рейнджеров» из-за супергероини-лесбиянки

Милонов призвал прокуратуру проверить масонские ложи в России

«Красавицу и чудовище» запретили показывать российским детям

Милонова «поймали» у магазина с санкционными продуктами

Сторонники передачи Исаакия РПЦ организуют два крестных хода

Запустилась игра MilonovGo о борьбе Милонова с геями

ЛГБТ-активисты исполнили арию из ругательств Милонова