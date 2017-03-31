Виталий Милонов усыновил младенца

Семья Виталия Милонова усыновила младенца. Илья Витальевич – пятый ребенок в семье депутата Госдумы. Об этом политик сообщил на своей странице «Вконтакте» и приложил фотографию.

«Малыш усыновленный, он у нас уже несколько дней, ему два месяца от роду. Вес 4100 граммов, рост 58 сантиметров», – рассказала супруга Милонова Ева. Она также отметила, что мама малыша оставила его в роддоме.

В семье известного политика двое родных детей: восьмилетняя Марфа и пятилетний Николай, а также еще двое приемных – трехлетний Петр и двухлетняя Евдокия.