Ни тигров, ни ящериц: В Минприроды запретят держать диких животных дома

Депутаты и чиновники Минприроды настаивают на необходимости единых федеральных требований к содержанию животных гражданами России и обещают создать перечень зверей, запрещенных к содержанию в домашних условиях.

Перечень должен пойти в законопроект "Об ответственном обращении с животными", который в России не могут принять уже 16 лет. Напомним, В 1999 году Госдума приняла подобный закон, но позже он был отклонен президентом. В ноябре 2016 года Владимир Путин потребовал доработать законопроект "Об ответственном обращении с животными". В 2017 году ожидается его второе чтение.

За появление диких питомцев, запрещенных к содержанию, в домах граждан правительство предлагает ввести штраф в размере от 3 тыс. до 5 тыс. руб. с возможностью конфискации животных. Таким образом, законопроект об обращении с животными может наложить запрет на содержание в квартирах тигров, львов, больших ящериц, медведей, но также и более распространенных и уже одомашненных питомцев – например, енотов.

По материалам «Фонтанки.ру»