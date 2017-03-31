Фоторепортаж: пассажирский коллапс в петербургском метро

В петербургском метро сегодня, 31 марта, на «синей» ветке случился сбой. Сломался сигнальный кабель, перестали работать светофоры, из-за чего поезда начали ходить с увеличенными интервалами. В соцсетях пассажиры жалуются на коллапс в час пик, некоторым приходилось ждать до 40 минут, чтобы попасть в вагон. Мы собрали фотографии происшествия.