В петербургском метро сегодня, 31 марта, на «синей» ветке случился сбой. Сломался сигнальный кабель, перестали работать светофоры, из-за чего поезда начали ходить с увеличенными интервалами. В соцсетях пассажиры жалуются на коллапс в час пик, некоторым приходилось ждать до 40 минут, чтобы попасть в вагон. Мы собрали фотографии происшествия.
Фоторепортаж: пассажирский коллапс в петербургском метро
Жесть, треш и хорор в данный момент на Невском. По причине каких-то невыясненных технических причин сейчас движение затруднено и поезда приходят на станцию с большим интервалом. А теперь самое интересно, что произошло за 30 минут, пока я стояла на станции: 1) 11 минут ждала поезд 2) первый пришлось пропустить - не было места зайти, но я уже стояла самая первая у входа и это был успех уехать на следущем (ошабалась) 3) второй поезд пришел и люди будто озверели начали запихиваться разными путями. Я уже стояла на платформе и просто смотрела. Смотрела, как мужчина, который опаздывал на самолет начал путем своей ноги, бедра толкать людей и запихиваться , как отец с маленьким сыном зашли и тут отца просто откинули назад. На платформу. А мальчик начал плата и кричать где-то в ногах толпы. В самом конце успел забежать мужчина, но половина его руки и куртки остались на платформе и тут двери закрылись. Все стоят и смотрят. Я со своей затороможенной, но моментальной сос-реакцией ( не знаю, почему именно в таких моментах становлюсь всезнающей) начала помогать затолкнуть руку и куртку, потому что уже было сказано, что двери закрываются и поезд должен был уехать. Было безуспешно. Сзади, пропихивая массу людей пролез мужчина и начал мне помогать в помощи его протолкнуть. Смогли. 3) третий поезд. Видели ведь все платформу на Петроградке? Да, она закрытая. Я стою все также в первом ряду, жду когда максимальное колияество людей выйдет. Смотрю на девушку худую зажавшеюся около двери в вагоне и тут...происходит все за секунды: ее выносят, она не успевает встать на платформу и падает туда вниз!!! Между поездом и платформой!!! И хватается за меня в этот момент!!! Я держу, и пытаюсь достать потому что понимаю, что сецчас поезд будет закрываться! Слава богу, хоть здесь нашлись люди, которые помогли ее вытащить из этой дырки. В том числе и тот мужчина, с которым мы уже негласно переглядывались и ждали след. Хорора. 4) я уехала на четвертом поезде, просто влетев в него, потому что уже начала опаздывать на работу. К слову,меня в этот момент захождения в поезд кто-то очень сильно ударил в живот. Блин. Прошло 15 минут, а болит до сих пор. Открою специально аккаунт на пару часов. Люди !
В метрополитене уточнили, что сейчас движение на участке «Московская-Парнас» восстановлено. Однако на участке «Купчино-Звездная» работы продолжаются, а поезда идут с небольшой скоростью.
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