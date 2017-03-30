«Ночлежка» создала тест, который оценивает риск стать бездомным

Петербургская благотворительная организация «Ночлежка» совместно с агентством Action создала «Индекс уязвимости» – это тест из 15 вопросов, которые позволят любому человеку оценить свой риск стать бездомным. Составляли эти вопросы специалисты «Ночлежки», поэтому они учитывают все значимые факторы, которые могут привести любого человека на улицу.

«Это тест, результаты которого могут напугать – и делиться которыми вам, возможно, не захочется. Он нужен для того, чтобы люди увидели: бездомность – это не какое-то абстрактное далёкое понятие. К сожалению, это всё очень близко. Потому что не существует никакой страховки от улицы, ни у кого», – говорит Григорий Свердлин, председатель благотворительной организации «Ночлежка».

«Многие люди уверены, что это не может их коснуться, и что бездомность – это удел алкоголиков и тех, кто сам себя довел до улицы. Как следствие, желающих разобраться в этом вопросе и помочь бездомным, ничтожно мало. Надеемся, что узнав реальные причины бездомности, люди проникнутся сочувствием к бездомным и к работе «Ночлежки»», – рассчитывает Сандро Гелашвили, креативный директор Action Group.

По словам разработчиков, проект «Индекс уязвимости» был создан, чтобы сломать устоявшийся стереотип и рассказать об истинных причинах бездомности, которые, так или иначе, касаются каждого, а также повысить общую сознательность и снизить уровень безразличия к людям, оказавшимся на улице.

По материалам «Фонтанки.ру»