Н. Солодников: Дорогие друзья, с большим удовольствием приглашаю на сцену людей ученых: профессор Европейского университета Артемий Магун и телеведущий, журналист, человек яркий во многих ипостасях — Александр Архангельский.

Мы завели такую добрую традицию: перед началом каждого Диалога говорим несколько слов о Европейском университете, который является гордостью не только Петербурга, но и всей страны. Действия, которые сейчас предпринимают люди, затрудняющие жизнь этого университета, — это стыд и позор. Что вы об этом думаете?

А. Магун: Понятно, что я думаю. Я там работаю. Враги хотят закрыть одно из немногих учреждений, которое занимается социальными науками на международном, заметном в мире, уровне. Зачем они это делают, мы не знаем, так как эти люди действуют исподтишка, тайно. Ясно, что это рейд.

Если это один из ведущих политиков, который хочет взять здание для своих частных нужд, то это вообще полная деградация страны. Хоть какой-то смысл был бы, если бы по политическим причинам закрывали. Поэтому хочется надеяться, что есть и политические причины, но симпатичными они от этого не становятся. Наверное, есть в этой стране люди, которые хотят полностью закрыться, и устроить что-то из романов Сорокина. И, наверное, они тоже замешаны в этой истории.

Очень хочется надеяться, что мы победим и что огласка и поддержка гражданского общества даст возможность университету сохраниться в существующем здании, где он всю жизнь работал. И еще я надеюсь, что будет закрыт Рособрнадзор, потому что это враждебное России учреждение.

А. Архангельский: С одной стороны, понятно, что я по этому поводу думаю. Лексику я не могу использовать. Но мы делаем внутреннюю паузу, воспроизводим знакомые всем слова, а потом начинаем рассуждать.

Проблема в том, что когда из общественной жизни выкачивается политическое — не политика как инструмент, а политическое как часть самого общества — политикой становится всё. И я бы не пытался распутать эту ниточку, найти, где ее кончик. Что это? Имущественные претензии лично к кому-то из покровителей и товарищей университета? Или же, наоборот, попытка всё укатать и уравнять в асфальт, чтобы ничего не шевелилось? Это и то, и то, и то, не то, не то, не то.

Это может быть что угодно. Начинается с рейдерского захвата. Тут же появляются люди, которые заинтересованы в том, чтобы не было этого маленького, в хорошем смысле маленького по сравнению с государственными гигантами, но сверхкачественного университета. Тут же за ними люди, которые хотят, чтобы вообще не было ничего автономного. И они начинают взаимодействовать, толкаться локтями. И всё время нам предлагают выбрать, а с кем ты из нас, из тех, кто воюет?

Знаете, у Аверинцева была замечательная фраза о том, что дьявол всё время предлагает выбрать, в правой руке или в левой руке. Не надо делать этот выбор, потому что там дрянь одна. Вот эта дрянь в правой и в левой руке тех, кто играет в наперстки вокруг Европейского университета, должна быть и общественно, и культурно, и социально, и человечески отвергнута.

Европейский университет является общенациональной, общероссийской, петербуржской ценностью. Ценность — это то, за что мы готовы бороться. Если мы эту ценность сдаем, значит, это не ценность.

Говорят: «У нас ценности патриотизма». А что ты готов ради этого патриотизма отдать? Вот это очень важно. Потому что ценность — это то, за что мы готовы чем-то пожертвовать.

А. Магун: Но они готовы взять за патриотизм — это другое.

А. Архангельский: Они готовы взять. А готовы ли мы не отдать — это тоже проверка на вшивость.

Н. Солодников: Будем надеяться, что совесть, честь, разум восторжествуют. Что что-то сломается, какой-то винтик, и весь этот процесс, запущенный механизм, остановится, разрушится и Европейский университет продолжит работать с удвоенной силой по сравнению с той, которая у него была.

По поводу сегодняшней темы и темы этого разговора. Мы назвали ее «Советская философская школа. Опыт свободы». Вот, я — абсолютный обыватель, я не считаю себя ни интеллектуалом, ни специалистом в области философии, истории философии. Но я вдруг понял, что история философии для такого обывателя как я — жива, она существует. Я посмотрел фильм «Отдел», который вы, Александр Николаевич, сняли несколько лет назад. И я всем рекомендую его посмотреть. Я послушал на «Арзамасе» курс лекций и Артемия, и Александра Николаевича. И мне показался очень важным сегодня разговор о людях, которые философствовали в самое неподходящее для этого время. Потому что сегодня уровень философствования в обывательской среде, частью которой я являюсь, чрезвычайно низок. Я испытываю дефицит этого, и я понимаю, как мне это важно сегодня как главное противостояние той реальности, которая в том числе закрывает Европейский университет.

Так что это будет разговор о личностях очень разных: Мераб Мамардашвили, Александр Зиновьев, Георгий Щедровицкий и еще целый ряд людей, которые нащупали ту же самую необходимость иной реальности 50-60 лет назад.

Мой первый вопрос связан именно с этим. Вот, Мераб Константинович 1930 года рождения. Родился в глухом грузинском селе. Кстати, там же, где родился Сталин, в Гори. Студенческий возраст выпадает на конец 40-х годов. Так же, как и у всех остальных, мной упомянутых — они приблизительно ровесники. Философский пароход отплыл 20 с лишним лет назад по сравнению с их студенческими годами. Речи о философском круге, о философской среде не велось вовсе, тем более такого уровня. Откуда пришли к нам эти люди? Откуда в них появилось это зерно, которое потом превратилось в огромное дерево?

А. Архангельский: Первая оговорка: самая долгоиграющая из русских традиций — это самозванчество. Я в данном случае — доказательство, я ничего не знаю про философию. Я рассказчик историй. И единственное, про что я могу сказать, — это, что человеческая история состоялась. Состоялась ли история идей — это вопрос к Артемию. Я не знаю.

Мне — по крайней мере, с моим опытом — интересней читать философскую прозу Пятигорского. И публицистику и интервью Мамардашвили, чем его книжки. Мне интереснее слушать. Другое дело, я их еще в юности слышал. Про людей — могу, про идею — не ко мне.

Что касается людей. Чего их понесло на Философский факультет, понятия не имею. Может быть, именно потому, что из глухого села. Вообще, уровень самосознания был... Ну, просто для понимания: Левада, которого мы знаем как великого социолога, который из этого же поколения, из этого же круга, из этого же философского набора, первого сына хотел назвать в честь величайшего философа всех времен и народов. Не подумайте, что даже Карла. Нет, он хотел назвать сына Володей.

И это просто такой уровень, низовой, кроме двух-трех человек, которые, действительно, принадлежали к какому-то слою, кругу. У них в головах была полная каша. Замечательный публицист Карякин, который осознавал себя как философствующего публициста, сказал: «У меня был отличный котелок, и в этом котелке варили дерьмо». Но котелок варил. Поэтому дерьмо выпарили каким-то образом. Каким — я не понимаю. Простой ответ один — война.

Часть людей постарше, чем те, о ком мы говорим, — например, Эвальд Ильенков, Александр Зиновьев — пришли после опыта боев, молодыми солдатами, офицерами. На войне они потеряли этот привычный страх, столкнулись с вопросом о жизни и смерти как с главным вопросом философии, а вовсе даже не о том, что первично — бытие или материя.

Они стали думать, а в чем же, собственно говоря, смысл? Религиозный ответ был не для них — для многих он так и остался не религиозным, он скорее был просветленным марксистским. Но вопрос был поставлен, и на этот вопрос начали искать ответы.

Я когда делал кино, прочитал их ранние произведения, всё, что можно было. И это кошмар. Например, знаменитая дискуссия вокруг доклада Ильенкова и Коровикова. Ильенков известен как философ, Коровиков ушел из профессии. Два молодых аспиранта, преподавателя Философского факультета в 1953 или в 1954 году устраивают на факультете дискуссию о том, что является предметом философии. А дальше несколько месяцев гудит весь факультет. Обсуждают, спорят, доносят, устраивают проработки.

Эти стенограммы были опубликованы в 2016 году, вы можете посмотреть книгу Елены Иллеш, которая связана родственными узами с Ильенковым.

Читаешь и не понимаешь, о чем речь: это дважды два — четыре, трижды три — девять, а вокруг этого — вселенские страсти.

Так вот бывают эпохи, когда для того, чтобы сказать, что дважды два — четыре, а трижды три — девять, а не примерно одиннадцать, требуется а) мужество, б) характер, в) стечение обстоятельств. И получилось, что после войны выдающиеся люди собрались в одной точке. Эта точка — Московский университет на Моховой. Это психологи, которые будут потом, действительно, великими педагогами. Система Эльконина-Давыдова — это же, действительно, прорыв и всемирный прорыв.

И есть обстоятельства… Левада ухаживает за студенткой, которая живет в одной комнате с Раисой Максимовной Горбачевой, и знакомится в этом самом общежитии с Мамардашвили. Какое-то одно брожение.

Ваш вопрос — как? У меня нет ответа. Война, чувство свободы, готовность прорываться к истине, несмотря на отсутствие шансов. Эти люди не спрашивали себя «есть ли у меня шанс?», они просто шли и пытались сделать.

Н. Солодников: Что было в этой среде такого? Какие были исторические, бытовые, социологические причины для того, чтобы появилась целая плеяда выдающихся мыслителей, мысль которых была направлена в очень разные стороны? И стилистически, и как угодно они потом стали очень сильно отличаться друг от друга, но проросли все эти зерна в одно время. Как вы думаете, почему?

А. Магун: То, что Александр сказал, это всё, конечно, правильно: и что они были самородки, и что самый тяжелый и антиинтеллектуальный климат, который был в стране при позднем Сталине, ушел и как-то они могли раскрепоститься, что-то начали читать. Это всё правильно, но для полноты картины нужно и другую сторону напомнить.

Советский Союз был идеократическим государством. В нем было огромное количество университетских работников, в нем были огромные философские факультеты. И эти люди — при ограниченном доступе к информации — действительно ломали копья из-за философии. В Советском Союзе никогда не прерывалась интенсивная интеллектуальная жизнь, за которую людям платили деньги, что немаловажно. То есть у них было время и возможности заниматься предметом философии, и они им занимались в меру сил. А эта тема — она увлекает, и дальше ты уже приходишь к каким-то иногда и правильным ответам, хотя, у них не всегда были правильные.

Скажем, Лотман рассказывал, что не знал про формалистов до какого-то уже взрослого возраста. А Ильенков был в диалоге с психологической школой Леонтьева. Выготский не был репрессирован, его ученику Леонтьеву дали возможность возглавить факультет. Социология — ее, собственно, не было раньше как науки. И она создавалась теми, кто съездил на Запад, там познакомился с идеями Парсонса. Вообще, это были вполне информированные люди.

В советской философии, при той катастрофе, которую произвели Митин и Юдин, тем не менее, что-то тлело. Там были тексты, там была память о серьезных вопросах, и при наличии какого-то интеллекта можно было эти вопросы поднять. Не было выжженной земли.