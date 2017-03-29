По случаю празднования Дня города, 21 мая, в Петербурге пройдет парад ретро-транспорта. Колонна из автобусов, троллейбусов, автомобилей и трамваев проедет по Невскому проспекту до Инженерной улицы, сообщили в пресс-службе СПб ГУП «Пассажиравтотранс».

В параде будет участвовать техника из частных коллекций и музеев транспортных компаний Петербурга, Москвы, Финляндии и Эстонии. Петербуржцы увидят легендарный ГАЗ-АА «Полуторку», который перевозил жителей блокадного Ленинграда по Дороге Жизни; синий троллейбус, воспетый Окуджавой; автомобили ГАЗ-21, которые угонял у нечестных граждан Юрий Деточкин.

Более того, в этом году к раритетам присоединится инновационный транспорт –беспилотный автобус футуристический «MatrЁshka».

Петербуржцы смогут не только увидеть колонну раритетного транспорта, но и посмотреть на отреставрированные салоны изнутри – в финале маршрута, на площадке на Инженерной улице.