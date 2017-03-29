СМИ: из офиса Life78 вывозят технику

Петербургский телеканал Life78 выходит из состава группы News Media под управлением Арама Габрелянова. Об этом сегодня, 28 марта, со ссылкой на источник в холдинге сообщает «Дождь».

Договоренность между руководителями медиагруппы и Арамом Габреляновым, по данным СМИ, уже достигнута. Есть вероятность, что Life78 перейдет под управление «Пятого канала».

На данный момент сотрудники «Лайфа» в известность об этом решении не поставлены. Однако, как стало известно «Фонтанке», из офиса Life78 вывозят технику. За последние несколько дней редакцию покинуло больше десятка «макинтошей» – линейка компьютеров фирмы Apple. Работники телеканала, комментируя дальнейшую жизнь Life78 без Габрелянова и пустеющий офис, считают, что эта информация о выходе из группы вполне может соответствовать действительности.

«Мы о собственном увольнении узнаем из других СМИ», – резюмировал один из сотрудников Life78.

С самим Арамом Габреляновым пока связаться не удалось. По данным «Фонтанки», уезжая сегодня из московского офиса, свой телефон он оставил на работе.

Вещание Life78 было запущено на частоте 100 ТВ с 5 октября 2015 года. Это произошло спустя несколько месяцев после смерти главы Балтийской медиагруппы Олега Руднова. Тогда Габрелянов полностью стал управлять БМГ. С его приходом были закрыты газеты «Смена», «Вечерний Петербург» и «Невское время». Кроме того, настрой у руководителя News Media при покорении Петербурга был вполне определенный – «убить «Фонтанку». В начале текущего года сотрудникам канала Life78 объявили о реорганизации, в результате которой структура фактически вернулась к своим истокам и стала региональным корпунктом.

News Media — издатель интернет-портала и информационного телеканала Life, а также ряда других СМИ. Оборот компании превышает 1,5 миллиарда рублей в год. Генеральный директор — Арам Габрелянов. Считается, что структуры News Media контролирует владелец Пятого канала Национальная медиагруппа, в списке акционеров которой фигурируют имена влиятельных бизнесменов Юрия Ковальчука и Геннадия Тимченко.

По материалам «Фонтанки.ру»

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