Стало известно, когда в Петербурге потеплеет
МЧС вновь предупреждает жителей Петербурга о непогоде: 29 марта в городе пойдет снег, а на дорогах образуется гололед. По долгосрочному прогнозу, положительная температура в нашем городе установится только в конце недели.
Специалисты винят в задержке весны на европейской части России арктический воздух, долетающий до нас с берегов Гренландии, и циклон, центр которого расположен в Сибири. Сегодня, как и днем ранее, жители Северной столицы могут наблюдать и снег, и дождь, и солнце. Судя по прогнозу синоптиков, 29 марта погода в целом не изменится: снег будет сменяться солнцем.
Сейчас в городе +2,5 градуса, к ночи выпадут осадки, а столбик термометра опустится до минус пяти.
По данным Гидрометцентра, с воскресенья, 2 апреля, в Петербурге потеплеет до +8, будет дождливо.
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