Стало известно, когда в Петербурге потеплеет

МЧС вновь предупреждает жителей Петербурга о непогоде: 29 марта в городе пойдет снег, а на дорогах образуется гололед. По долгосрочному прогнозу, положительная температура в нашем городе установится только в конце недели.

Специалисты винят в задержке весны на европейской части России арктический воздух, долетающий до нас с берегов Гренландии, и циклон, центр которого расположен в Сибири. Сегодня, как и днем ранее, жители Северной столицы могут наблюдать и снег, и дождь, и солнце. Судя по прогнозу синоптиков, 29 марта погода в целом не изменится: снег будет сменяться солнцем.

Сейчас в городе +2,5 градуса, к ночи выпадут осадки, а столбик термометра опустится до минус пяти.

По данным Гидрометцентра, с воскресенья, 2 апреля, в Петербурге потеплеет до +8, будет дождливо.

По материалам «Фонтанки.ру»