В Петербурге повесили «Таблицу проверки ценностей»
Активисты движения «Явь» на улице Ленсовета разместили «Таблицу проверки ценностей». Она напоминает таблицы для проверки зрения, только вместо букв — бренды и маркеры успеха.
|
Из сообщения движения «Явь»
Мы придумали таблицу «Яви», которая поможет жителям не только выявить близорукость (как таблица Сивцева), но и близорукость мышления. Ведь так часто мы заботимся о тех вещах, которые на поверхности и так редко задумываемся о тех, что на дне таблицы. Мы предлагаем наладить своё зрение и вернуться к тем ценностям, которые так важны для нас или же хотя бы поменять местами ряды, чтобы они были видны и тем, у кого не самое острое зрение».
Ранее вопрос ценностей на улицах города поднял стрит-арт художник Миша Маркер. На Лиговском проспекте он повесил метровую картину «Дело в цене» — стилизованное под объявление секс-услуг полотно о продаже принципов, позиций и мнений.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.