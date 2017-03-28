В Петербурге повесили «Таблицу проверки ценностей»

Активисты движения «Явь» на улице Ленсовета разместили «Таблицу проверки ценностей». Она напоминает таблицы для проверки зрения, только вместо букв — бренды и маркеры успеха.

Из сообщения движения «Явь»

Мы придумали таблицу «Яви», которая поможет жителям не только выявить близорукость (как таблица Сивцева), но и близорукость мышления. Ведь так часто мы заботимся о тех вещах, которые на поверхности и так редко задумываемся о тех, что на дне таблицы. Мы предлагаем наладить своё зрение и вернуться к тем ценностям, которые так важны для нас или же хотя бы поменять местами ряды, чтобы они были видны и тем, у кого не самое острое зрение».

Ранее вопрос ценностей на улицах города поднял стрит-арт художник Миша Маркер. На Лиговском проспекте он повесил метровую картину «Дело в цене» — стилизованное под объявление секс-услуг полотно о продаже принципов, позиций и мнений.

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