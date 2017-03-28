Смольный проложит еще четыре веломаршрута до центра Петербурга

Петербургский комитет по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ) в 2017 году планирует открыть четыре новых веломаршрута. Как сообщили 27 марта в ведомстве, КРТИ дополнительно запросит из бюджета Петербурга 130 млн рублей для проектирования и строительства новых велодорожек.

Велосипедная инфраструктура Петербурга должна пополниться следующими маршрутами: "Московский пр. – Центр", "Пр. Косыгина – Центр", "Пр. Энгельса – ул. Кантемировская", а также продолжение маршрута по наб. р. Фонтанки от Гороховой ул. до Старо-Петергофского пр. Если комитет получит дополнительное финансирование, то на проектирование этих дорожек будет объявлен конкурс. Затем КРТИ назовет срок строительства.

В текущем году комитет планировал строительство пяти веломаршрутов. Это дорожка на обеих сторонах набережной реки Фонтанки от Невы до улицы Гороховой. Плюс маршруты "Гражданский проспект – Центр (до Гренадерского моста)", Проспект Луначарского (от Выборгского шоссе до улицы Руставели), "Велосипедное кольцо по набережным Петроградской стороны" и "Станция метро "Крестовский остров" – Левашовский проспект – набережная реки Карповки (до Гренадерского моста)".

Общая протяженность этих пяти веломаршрутов составит более 40 км. Конкурсы на выполнение проектно-изыскательских работ уже объявлены, почти все проекты будут готовы в мае. Сами дорожки Смольный обещает открыть к 15 июля.

"Также к 15 июля комитет разработает перспективную схему развития велосипедной инфраструктуры на 2018-2025 годы, проведет замеры велосипедного трафика до и после строительства веломаршрутов, проведет проектные работы по веломаршрутам 2018 года", – уточнили в КРТИ.

По материалам «Фонтанки.ру»