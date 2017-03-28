На Петербург обрушится штормовой ветер

На Петербург сегодня, 28 марта, обрушится штормовой ветер. Порывы достигнут 15-20 м/c, предупредили в городском управлении МЧС.

Синоптики предупреждают, что сегодня нас ждут -2…+3 градуса, снег с дождем и гололедица на дорогах.

Добавим, что вчера на Петербург обрушился снежный шторм. Город, который еще с утра был похож на весенний, замело снегом в считанные минуты. Мы собрали лучшие снимки мартовской погоды в Instagram.

Ранее главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, что петербуржцев ждет затяжная ранняя весна: вплоть до конца марта прогнозируются перепады температур от плюса к минусу. Изменчивая погода продлится до середины апреля, но в третьей декаде месяца температура выровняется.