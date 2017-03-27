Смольный отказался отменить плату за проезд по ЗСД

КРТИ не видит нужды делать бесплатным проезд по Западному скоростному диаметру во время навигации. Об этом говорится в ответе комитета по развитию транспортной инфраструктуры на запрос петербуржца Михаила Тихонова. Горожанин предлагал сделать магистраль альтернативным вариантом проезда на Васильевский остров во время развода мостов.

Ответ ведомства подписал и.о. председателя комитета Вадим Власов. Чиновник напомнил горожанину, что весь ЗСД от пересечения с кольцевой в районе нежилой зоны "Предпортовая-2" до автомобильной дороги Белоостров — Выборг является платной автомобильной дорогой общего пользования, построенной и эксплуатируемой на основании соглашения о государственно-частном партнерстве. Вся магистраль, которая имеет 28 съездов и въездов на городские автомобильные дороги, является единым транспортным платным объектом. Соответственно, съезд с ЗСД на Васильевский остров (на набережную Макарова) считать отдельной дорогой нельзя.

"Альтернативный бесплатный проезд обеспечивается применительно к единому объекту — автомобильной дороге ЗСД, а не к отдельным частям", — пишут в КРТИ.

А у коммерческой магистрали бесплатных дублеров на территории Петербурга хватает, считают чиновники.

"По сути, сам ЗСД определил своим внутренним, хоть и публично опубликованным приказом, что под платной дорогой он понимает весь ЗСД целиком, а не участки магистрали", – констатирует автор инициативы Михаил Тихонов. Он заявил "Фонтанке", что продолжит изучение спорного вопроса. "Как один из шагов – попрошу прокуратуру проверить законность приказа главы ЗСД", – говорит активист.

Напомним, Михаил Тихонов предложил делать во время навигации бесплатным участок ЗСД, который ведет на Васильевский остров. Горожанин ссылался на закон "Об автомобильных дорогах...", статья №37 которого гласит: "Решение об использовании автомобильной дороги или участка автомобильной дороги на платной основе может быть принято при условии обеспечения возможности альтернативного бесплатного проезда транспортных средств по автомобильной дороге общего пользования...". По логике петербуржца, во время развода мостов, когда Васильевский остров отрезан, Западный скоростной диаметр мог бы стать альтернативной дорогой, так как другого пути просто нет.

По материалам «Фонтанки.ру»