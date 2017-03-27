В Петербурге сожгли килограммы клубники, томатов и грибов

Россельхознадзор при поддержке полиции проверил, чем торгуют в Петербурге. Свежие санкционные шампиньоны, клубнику без маркировки, запрещенные турецкие томаты, подозрительные баклажаны и гранаты изъяли и уничтожили.

Как сообщила 27 марта пресс-служба Управления Россельхознадзора по Петербургу и Ленобласти, рейд по местам несанкционированной торговли прошел 22 марта. На десять точек пришлось девять нарушений.

Томаты из Турции попались дважды: по 14 и по 5 килограммов, трижды нашли клубнику — часть чешская и предназначенная для продажи в Белоруссии, часть совсем неизвестного происхождения, но всего набралось почти 17 килограммов.

Также в магазинах продавали около полутора килограммов шампиньонов из Польши, и примерно по три килограмма баклажанов и гранатов без документов.

Всего набралось почти 45 килограммов, которые сотрудники Россельхознадзора уничтожили 24 марта.

По материалам «Фонтанки.ру» 

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  • Автор: sobaka
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