На Петербург обрушатся шквалистый ветер, снег и гроза

На Петербург обрушится шквалистый ветер – 27 и 28 марта его порывы достигнут 15-20 м/с, предупреждают в городском управлении МЧС.

В понедельник синоптики прогнозируют +2…+4 градусов, вечером дождь. Во вторник нас ждут снег с грозой и колебания температуры от -3 до +3 градусов. На дорогах при этом будет гололедица.

Ранее главный городской синоптик Александр Колесов рассказал, что петербуржцев ждет затяжная ранняя весна: вплоть до конца марта прогнозируются перепады температур от плюса к минусу. Изменчивая погода продлится до середины апреля, но в третьей декаде месяца температура выровняется.