Улицы в центре Петербурга начали мыть с шампунем

Петербурга начали мыть с шампунем. Этой весной с пеной отмоют 350 улиц, сообщает комитет по благоустройству.

В первую очередь чистоту наведут на набережных, площадях и видовых площадках в центре города: душ уже приняли Дворцовая площадь и набережная.

Улицы убирают очень тщательно: сначала с помощью спецмашины избавляют от грязи тротуары и зону у поребрика, грузят собранный мусор, а после дорогу подметают и пылесосят, и так 5-6 раз. Только потом специалисты моют улицы экологически безопасным шампунем.

Отмечается, что генеральную уборку в этом году коммунальщики начали на месяц раньше — с начала весны с улиц вывезли более 16 тысяч тонн грязи. А завершить работы планируется к середине апреля.

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