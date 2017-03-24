Улицы в центре Петербурга начали мыть с шампунем

Петербурга начали мыть с шампунем. Этой весной с пеной отмоют 350 улиц, сообщает комитет по благоустройству.

В первую очередь чистоту наведут на набережных, площадях и видовых площадках в центре города: душ уже приняли Дворцовая площадь и набережная.

Улицы убирают очень тщательно: сначала с помощью спецмашины избавляют от грязи тротуары и зону у поребрика, грузят собранный мусор, а после дорогу подметают и пылесосят, и так 5-6 раз. Только потом специалисты моют улицы экологически безопасным шампунем.

Отмечается, что генеральную уборку в этом году коммунальщики начали на месяц раньше — с начала весны с улиц вывезли более 16 тысяч тонн грязи. А завершить работы планируется к середине апреля.