На «Зенит-Арене» покажут ЗD-шоу о футболе

На фасаде «Зенит-Арены» 22 апреля в рамках Фестиваля света покажут ЗD-шоу об истории Петербурга, российском спорте и современном футболе. Об этом сообщил организатор – городской комитет по развитию туризма.

Петербужцам покажут не только объемные проекции, но и световое и лазерное шоу, а также пиротехническое представление. Фестиваль света на этот раз ставит своей задачей представить городу долгожданный стадион, на котором пройдут матчи Кубка конфедераций-2017 и ЧМ-2018.

Фестиваль начнется в 22:00 и будет состоять из четырех блоков.

Напомним, что первый Фестиваль света прошел 4 и 5 ноября. Исаакиевский собор превращали в цветочное поле, осенний листопад, расписную шкатулку и строгие чертежи, а на Мариинский дворец спроецировали сцены из истории Петербурга под стихотворения классиков. 

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