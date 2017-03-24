Опубликована карта развития петербургского метро до 2048 года

Комитет по развитию транспортной инфраструктуры опубликовал план развития транспортной сети Петербурга до 2048 года.

Чиновники разместили схему развития метрополитена и пассажирского транспорта. Предполагается, что план позволит петербуржцам быстрее передвигаться по городу: скорость общественного транспорта готовятся увеличить на 35%, а перевозки на трамваях и в метро – на 13%.

Общая стоимость проектов оценивается в 2,3 трлн рублей.

Отмечается, что любой петербуржцев может предложить корректировки схем до 1 апреля 2017 года.