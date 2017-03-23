«Да я и не болел»: Медведев опроверг слова Путина о гриппе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в ответ на поздравление с возвращением после болезни заявил, что не болел.

«Вас с выздоровлением, Дмитрий Анатольевич», — сказал один из участников встречи правительства с представителями малого и среднего бизнеса, директор партнерства «Эверест» Павел Осеев.

«Да я и не болел», — лаконично ответил премьер.

Напомним, что 14 марта на заседании правительства РФ президент Владимир Путин сообщил, что премьер-министр Дмитрий Медведев заболел гриппом, но сделал это в свойственной ему нестандартной форме. «Даже Дмитрия Анатольевича не уберегли». Фраза стала источником всевозможных мемов.

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