Юлия Самойлова представит Россию на «Евровидении» в следующем году

Певица Юлия Самойлова, которая должна была представить Россию на «Евровидении» в этом году, поедет на соревнование через год – в 2018 году. Такое обещание дал Первый канал.

В случае, если Украина не допустит Самойлову до участия в конкурсе, певица выступит от России вне зависимости от места проведения «Евровидения», заявили в пресс-службе телеканала.

Кроме того, Первый канал и ВГТРК отказались от трансляции «Евровидения-2017» на территории России.

Ранее служба безопасности Украины приняла решение запретить российской участнице «Евровидения-2017» въезд в страну. В СБУ уточнили, что Юлия Самойлова нарушила законодательство Украины. Дело в том, что певица в 2015 году выступала в Крыму, прилетев из Москвы. А украинское законодательство считает допустимым въезд в Крым только с территории их страны.

Добавим, что международный музыкальный конкурс «Евровидение» пройдет в мае в Киеве.

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