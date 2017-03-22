В коммуналках запретят заводить кошек и собак без согласия всех жильцов

Депутаты ЗакСа поддержали поправки в закон «Об ответственности обращения с животными».

Так, чиновники предложили запретить держать кошек и собак в помещениях, которые являются общим имуществом: в подъездах, на лестничных площадках, чердаках и балконах. Более того, содержание питомцев в коммунальных квартирах нужно будет согласовать со всеми жильцами (кроме детей).

Также депутаты проголосовали за создание реестра домашних животных. Для этого владельцам собак предложат бесплатно чипировать своего питомца. В чипе укажут характеристика животного, данные и контакты владельца.

Добавим, что законопроект «Об ответственном обращении с животными» находится на рассмотрении Госдумы еще с 2011 года.

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