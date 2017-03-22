25 марта с 20:30 до 23:00

Акция «Час Земли»



Петербург 25 марта с 20:30 до 21:30 погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли». На 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет. К акции может присоединиться каждый горожанин — достаточно в назначенное время отключить свет в доме и электрические гаджеты. «Час Земли» — это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.