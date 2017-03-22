«Диалоги» с Сергеем Шнуровым и Чулпан Хаматовой, премьера нового спектакля Антона Адасинского и космический триллер с Ольгой Дыховичной – нашли для вас лучшие способы провести последние выходные марта.
Уикенд в Петербурге с 23 по 26 марта
с 22 марта
Галерея дизайна/bulthaup
Выставка «Темная история»
В Галерее дизайна/bulthaup живописец, журналист и основатель журнала «Собака.ru» Анатолий Белкин вместе с художником-абстракционистом Владимиром Духовлиновым представит загадочную выставку «Темная история». Анонс проекта не изобилует подробностями: известно только, что это первая совместная работа знаменитых мастеров. Свет на «Темную историю» прольется только в день открытия.
В Галерее дизайна/bulthaup живописец, журналист и основатель журнала «Собака.ru» Анатолий Белкин вместе с художником-абстракционистом Владимиром Духовлиновым представит загадочную выставку «Темная история». Анонс проекта не изобилует подробностями: известно только, что это первая совместная работа знаменитых мастеров. Свет на «Темную историю» прольется только в день открытия.
23-25 марта
20:00
Эрарта
Премьера спектакля «Последний клоун на Земле»
В Эрарте DEREVO представит премьеру спектакля «Последний клоун на Земле». В главной роли — основатель пластического театра Антон Адасинский, который в этой работе призывает увековечить космическую фигуру Клоуна, запретить жить без смеха и утвердить размер Жертвы, которую должен принести Актер, чтобы работа его осталась навсегда.
В Эрарте DEREVO представит премьеру спектакля «Последний клоун на Земле». В главной роли — основатель пластического театра Антон Адасинский, который в этой работе призывает увековечить космическую фигуру Клоуна, запретить жить без смеха и утвердить размер Жертвы, которую должен принести Актер, чтобы работа его осталась навсегда.
с 23 марта
Фильм «Манчестер у моря»
Во время проб фильма младший брат Бэна Аффлека Кэйси настолько филигранно исполнил роль бегущего от прошлого сантехника, что обошел в кастинге его лучшего друга – Мэтта Дэймона. И даже выиграл приз за лучшую мужскую роль на скандальном «Оскаре»-2017. После внезапной смерти брата Ли назначен опекуном племянника-подростка и вынужден вернуться в родной город, в котором с ним когда-то произошла трагедия.
Во время проб фильма младший брат Бэна Аффлека Кэйси настолько филигранно исполнил роль бегущего от прошлого сантехника, что обошел в кастинге его лучшего друга – Мэтта Дэймона. И даже выиграл приз за лучшую мужскую роль на скандальном «Оскаре»-2017. После внезапной смерти брата Ли назначен опекуном племянника-подростка и вынужден вернуться в родной город, в котором с ним когда-то произошла трагедия.
23 марта
Фильм «Живое»
Вдохновленная фильмом «Чужой» картина о группе исследователей международного космического корабля, которые обнаруживают одноклеточные субстанции на Марсе. Компанию Джейку Джилленхолу и Райну Рейнольдсу в попытках противостоять внеземным формам жизни составила актриса Ольга Дыховичная.
Вдохновленная фильмом «Чужой» картина о группе исследователей международного космического корабля, которые обнаруживают одноклеточные субстанции на Марсе. Компанию Джейку Джилленхолу и Райну Рейнольдсу в попытках противостоять внеземным формам жизни составила актриса Ольга Дыховичная.
с 23 марта
Фильм «Скрижали судьбы»
Мелодрама с Руни Марой и звездой «Дивергента» Тео Джеймсом. Красавица Розанна большую часть жизни провела в психиатрической лечебнице. Новый главврач, доктор Грин, решает выяснить, почему в больнице оказалась с виду абсолютно нормальная пациентка. Разгадка таится в дневник Розанны, в который она в течение нескольких десятилетий записывала свои воспоминания.
Мелодрама с Руни Марой и звездой «Дивергента» Тео Джеймсом. Красавица Розанна большую часть жизни провела в психиатрической лечебнице. Новый главврач, доктор Грин, решает выяснить, почему в больнице оказалась с виду абсолютно нормальная пациентка. Разгадка таится в дневник Розанны, в который она в течение нескольких десятилетий записывала свои воспоминания.
с 23 марта
Фильм «Частное пионерское. Ура, каникулы!!!»
Звезда «Хорошего мальчика» Семен Трескунов на этот раз примеряет пионерский галстук – с красным знаменем цвета одного. Действие картины, пытающейся одновременно сыграть на ностальгии по «Сто дней после детства» и «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен», разворачивается в 1979 году. Лучшие друзья Дима, Миша и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море. За одну смену их, как водится, ждут и воспитание чувств с шекспировскими страстями (буквально), и невероятные приключения.
Звезда «Хорошего мальчика» Семен Трескунов на этот раз примеряет пионерский галстук – с красным знаменем цвета одного. Действие картины, пытающейся одновременно сыграть на ностальгии по «Сто дней после детства» и «Добро пожаловать или посторонним вход запрещен», разворачивается в 1979 году. Лучшие друзья Дима, Миша и Лена едут отдыхать в пионерский лагерь на море. За одну смену их, как водится, ждут и воспитание чувств с шекспировскими страстями (буквально), и невероятные приключения.
с 23 марта
Фильм «О любви»
Вольная интерпретация Анны Карениной Владимиром Бортко с героиней нашего мартовского номера, Анной Чиповской, в главной роли. Студентка Нина живет в Петербурге, любит мужа-профессора (Алексей Чадов) и искренне считает высшей добродетелью супружескую верность и смирение. Но ее мировоззрение меняется, когда она встречает банкира Сергея (Дмитрий Певцов).
Вольная интерпретация Анны Карениной Владимиром Бортко с героиней нашего мартовского номера, Анной Чиповской, в главной роли. Студентка Нина живет в Петербурге, любит мужа-профессора (Алексей Чадов) и искренне считает высшей добродетелью супружескую верность и смирение. Но ее мировоззрение меняется, когда она встречает банкира Сергея (Дмитрий Певцов).
24-14 март - май
KGallery
Выставка Константина Сомова
В галерее KGallery 24 марта откроется масштабная выставка художника Константина Сомова — одного из самых видных мастеров Серебряного века. В экспозицию вошли живопись и графика из собраний Русского музея, Музея-квартиры имени Бродского, Музея Анны Ахматовой, а также из нескольких десятков частных коллекций. Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, которые предоставила семья Сомова.
В галерее KGallery 24 марта откроется масштабная выставка художника Константина Сомова — одного из самых видных мастеров Серебряного века. В экспозицию вошли живопись и графика из собраний Русского музея, Музея-квартиры имени Бродского, Музея Анны Ахматовой, а также из нескольких десятков частных коллекций. Кроме того, на выставке можно будет увидеть фотографии, которые предоставила семья Сомова.
24 марта
19:30
«Аврора»
Спецпоказ фильма «Возвращение»
В рамках ретроспективы Андрея Звягинцева в «Авроре» покажут дебютную картину режиссера, выигравшую в 2003 году «Золотого льва» на Веницианском кинофестивале. Фильм «Возвращение» – притча с библейскими мотивами, маскирующаяся под психологическую драму и картину о взрослении. В жизнь двух братьев неожиданно возвращается отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности.
В рамках ретроспективы Андрея Звягинцева в «Авроре» покажут дебютную картину режиссера, выигравшую в 2003 году «Золотого льва» на Веницианском кинофестивале. Фильм «Возвращение» – притча с библейскими мотивами, маскирующаяся под психологическую драму и картину о взрослении. В жизнь двух братьев неожиданно возвращается отец, знакомый им только по фотографии десятилетней давности.
24 марта
20:00
«Лендок»
Лекция Антона Долина «Из маргиналов в мейнстрим»
Самый медийный кинокритик страны приедет на один день в Петербург, чтобы рассказать, как авторского кино может быть мейнстримным блокбастером и не обязательно камерной драмой с одним актером, в которой почти ничего не происходит.
Самый медийный кинокритик страны приедет на один день в Петербург, чтобы рассказать, как авторского кино может быть мейнстримным блокбастером и не обязательно камерной драмой с одним актером, в которой почти ничего не происходит.
24 марта
20:00
«Цифербург»
Спектакль «Хозяин кофейни»
«Театр post» Дмитрия Волкострелова открывает весенний репертуар своим самым смешным моно-спектаклем — парадоксальной постановкой-стендапом «Хозяин кофейни» по тексту Павла Пряжко. В главной (и единственной) роли Иван Николаев.
«Театр post» Дмитрия Волкострелова открывает весенний репертуар своим самым смешным моно-спектаклем — парадоксальной постановкой-стендапом «Хозяин кофейни» по тексту Павла Пряжко. В главной (и единственной) роли Иван Николаев.
24 марта
23:59
Stackenschneider
Вечеринка Deep Soul Penetration
В Stackenschneider в пятницу выступит адепт итало-диско голландец Дэвид Ванк, за плечами которого выступления в именитых клубах, на фестивалях по всему земному шару и дюжины релизов на таких уважаемых лейблах, как Creme Organization, Lunar Disco и его собственном Moustache Records.
В Stackenschneider в пятницу выступит адепт итало-диско голландец Дэвид Ванк, за плечами которого выступления в именитых клубах, на фестивалях по всему земному шару и дюжины релизов на таких уважаемых лейблах, как Creme Organization, Lunar Disco и его собственном Moustache Records.
25 марта
15:00
Новая сцена Александринского театра
«Диалоги» проекта «Открытая библиотека»
В субботу на Новой сцене Александринского театра пройдут ежемесячные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». Состав более, чем блестящий. В 15:00 лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поговорит с культурологом и антропологом Александром Эткиндом на тему мата и культуры. В 16:30 литературовед Александр Архангельский поспорит с философом-постмарксистом Артемием Магуном на противоречивую тему «Советская философская школа: опыт свободы». Завершатся мартовские «Диалоги» беседой, посвященной юбилею Беллы Ахмадулиной. Вспоминать и обсуждать ее жизнь и стихи будут актриса Чулпан Хаматова и муж поэтессы, знаменитый театральный художник Борис Мессерер.
В субботу на Новой сцене Александринского театра пройдут ежемесячные «Диалоги» проекта «Открытая библиотека». Состав более, чем блестящий. В 15:00 лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров поговорит с культурологом и антропологом Александром Эткиндом на тему мата и культуры. В 16:30 литературовед Александр Архангельский поспорит с философом-постмарксистом Артемием Магуном на противоречивую тему «Советская философская школа: опыт свободы». Завершатся мартовские «Диалоги» беседой, посвященной юбилею Беллы Ахмадулиной. Вспоминать и обсуждать ее жизнь и стихи будут актриса Чулпан Хаматова и муж поэтессы, знаменитый театральный художник Борис Мессерер.
25 марта
19:00
«Лендок»
Спецпоказ «Русские евреи фильм второй 1918-1948»
Второй фильм документальной трилогии журналиста и телеведущего Леонида Парфенова и режиссера Сергея Нурмамеда. Лента охватывает тридцатилетний период массового еврейского участия во всех сферах политики и культуры СССР. В картине рассказывается о создании Львом Троцким Красной армии, деятельности Марка Шагала, изобретении нового киноязыка Сергеем Эйзенштейном, жизни классиков советской музыки Матвея Блантера и Исаака Дунаевского, традициях «одесской школы» писателей во главе с Исааком Бабелем.
Второй фильм документальной трилогии журналиста и телеведущего Леонида Парфенова и режиссера Сергея Нурмамеда. Лента охватывает тридцатилетний период массового еврейского участия во всех сферах политики и культуры СССР. В картине рассказывается о создании Львом Троцким Красной армии, деятельности Марка Шагала, изобретении нового киноязыка Сергеем Эйзенштейном, жизни классиков советской музыки Матвея Блантера и Исаака Дунаевского, традициях «одесской школы» писателей во главе с Исааком Бабелем.
25 марта
с 20:30 до 23:00
Акция «Час Земли»
Петербург 25 марта с 20:30 до 21:30 погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли». На 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет. К акции может присоединиться каждый горожанин — достаточно в назначенное время отключить свет в доме и электрические гаджеты. «Час Земли» — это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.
Петербург 25 марта с 20:30 до 21:30 погрузится в темноту в рамках международной акции «Час Земли». На 60 минут без подсветки останутся достопримечательности и проспекты, а в квартирах и общественных зданиях погаснет свет. К акции может присоединиться каждый горожанин — достаточно в назначенное время отключить свет в доме и электрические гаджеты. «Час Земли» — это глобальная акция Всемирного фонда дикой природы (WWF), которая проводится ежегодно в одну из суббот марта, чтобы обратить внимание человечества на проблему изменения климата и расходования природных ресурсов планеты.
25-26 марта
11:00
Лофт-проект «Этажи»
Garage Sale в «Этажах»
Вновь дружеская барахолка займет улицу Контейнерную в лофт-проекте «Этажи». Garage Sale — это демпинг в мире лощеных торговых центров: по демократичной цене здесь можно купить отличные вещи, обувь, украшения, предметы интерьера и другие мелочи. Ценовой максимум, как всегда, 1000 рублей. Вход — 100 рублей.
Вновь дружеская барахолка займет улицу Контейнерную в лофт-проекте «Этажи». Garage Sale — это демпинг в мире лощеных торговых центров: по демократичной цене здесь можно купить отличные вещи, обувь, украшения, предметы интерьера и другие мелочи. Ценовой максимум, как всегда, 1000 рублей. Вход — 100 рублей.
25 марта
23:00
Kuznya
Вечеринка с Тимом Суини и Филиппом Лауэра
В субботу в «Кузне» выступят Тим Суини (США) и Филипп Лауэра (Германии) в рамках нового совместного проекта T & P. Тим уже пятнадцать лет ведет культовую радиопередачу Beats In Space в Нью-Йорке. Филипп начал выступать под своим именем сравнительно недавно, чаще оставаясь в тени соавторов и компаньонов — Tuff City Kids с Гердом Янсоном, Talamanca System с Гердом же и Марком Барро, Lauer & Parker с Рамоном Зенкером из Hardfloor, Filiberto Marmelade и Black Spuma с Фабрицио Маммареллой.
В субботу в «Кузне» выступят Тим Суини (США) и Филипп Лауэра (Германии) в рамках нового совместного проекта T & P. Тим уже пятнадцать лет ведет культовую радиопередачу Beats In Space в Нью-Йорке. Филипп начал выступать под своим именем сравнительно недавно, чаще оставаясь в тени соавторов и компаньонов — Tuff City Kids с Гердом Янсоном, Talamanca System с Гердом же и Марком Барро, Lauer & Parker с Рамоном Зенкером из Hardfloor, Filiberto Marmelade и Black Spuma с Фабрицио Маммареллой.
25 марта
Экскурсия по Выборгу «От процветания до руин»
Постсоветское средневековье с потрепанной архитектурой и скандинавским прошлым — за свою 700-летнюю Выборг накопил массу историй, которые знает местный краевед Константин Шолмов: он проведет по главным достопримечательностям и расскажет о малоизвестных фактах: например, сколько лет было основателю города Торгильсу Кнутссону и чем ночной сторож напугал Анну Керн.
Постсоветское средневековье с потрепанной архитектурой и скандинавским прошлым — за свою 700-летнюю Выборг накопил массу историй, которые знает местный краевед Константин Шолмов: он проведет по главным достопримечательностям и расскажет о малоизвестных фактах: например, сколько лет было основателю города Торгильсу Кнутссону и чем ночной сторож напугал Анну Керн.
25 марта
Дом танца «Каннон Данс»
Спектакль «Маленькая конфетка» в рамках «Dance 4 Kids»
В воскресенье в Доме танца «Каннон Данс» покажут соло-спектакль «Маленькая конфетка» Риты Гоби (Венгрия). Постановка пройдет в рамках «Dance 4 Kids» – детской версии фестиваля Open Look. 27 марта на сцене «Эрарты» Aurinkobaletti Dance Company покажет спектакль «Красавица и чудовище», 31 марта Вита Хлопова прочтет лекцию «Настоящее и будущее современного танца» в библиотеке имени Маяковского. Завершится фестиваль 1 апреля детским гала-концертом в Эрмитажном театре.
В воскресенье в Доме танца «Каннон Данс» покажут соло-спектакль «Маленькая конфетка» Риты Гоби (Венгрия). Постановка пройдет в рамках «Dance 4 Kids» – детской версии фестиваля Open Look. 27 марта на сцене «Эрарты» Aurinkobaletti Dance Company покажет спектакль «Красавица и чудовище», 31 марта Вита Хлопова прочтет лекцию «Настоящее и будущее современного танца» в библиотеке имени Маяковского. Завершится фестиваль 1 апреля детским гала-концертом в Эрмитажном театре.
26 марта
20:00
Большой концертный зал Филармонияи
Концерт Шломо Минца
К 60-летию маэстро Шлома Минца в Большом концертном зале Филармонии он выступит с Симфоническим оркестром Мюзик-Холла «Северная симфония». В программе «Академическая увертюра» и «Симфония №1» Брамса и «Концерт для скрипки с оркестром» Мендельсона.
К 60-летию маэстро Шлома Минца в Большом концертном зале Филармонии он выступит с Симфоническим оркестром Мюзик-Холла «Северная симфония». В программе «Академическая увертюра» и «Симфония №1» Брамса и «Концерт для скрипки с оркестром» Мендельсона.
26 марта
20:00
клуб «Космонавт»
Концерт Mgzavrebi
26 марта в Петербурге выступит грузинская группа «Mgzavrebi». В прошлом году музыканты отметили десятилетний творческий юбилей. За это время «путники» (так переводится название с грузинского) выпустили шесть альбомов, один из которых – совместно с писателем Евгением Гришковцом.
26 марта в Петербурге выступит грузинская группа «Mgzavrebi». В прошлом году музыканты отметили десятилетний творческий юбилей. За это время «путники» (так переводится название с грузинского) выпустили шесть альбомов, один из которых – совместно с писателем Евгением Гришковцом.
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