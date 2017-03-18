События в Академии им. Штиглица («Муха») не утихают: вслед за увольнением Василия Кичеджи и назначением и.о. ректора Анны Кислицыной, учащиеся устроили митинг прямо в стенах университета. Мы поговорили с несколькими студентами о том, какие царят настроения внутри вуза.
«Кичеджи подлечивал наш вуз»: студенты Академии Штиглица об увольнении ректора
Анфиса, 1 курс
«Об этой ситуации я узнала буквально вчера вечером в беседе нашей группы в социальной сети ВКонтакте, а потом еще в различных пабликах вуза. Сейчас в университете ходят слухи об объединении Академии Штиглица с университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Меня злит эта идея! Наш вуз уникальный, имеет свою собственную историю. К тому же, в сравнении с работами студентов нашего вуза, в СПбГУПТД уровень художественных работ несколько ниже.
Несмотря на то, что Минобрнауки это опроверг, нам поставили ректором женщину из СПбГУПТД. Это, по-моему, вообще не дело! Кичеджи был хорошим ректором, он продвигал наш вуз на международном уровне, а также подлечивал его изнутри.
Я читала о том, что администрация была возмущена митингующими студентами сегодня, дескать они должны учиться, а не митинговать. Но ведь если такие решения влияют на качество обучения, как об этом можно молчать? Заявлять об этом нужно: массово и громко!»
Татьяна, 4 курс
«Сегодняшний митинг был внезапным, но, честно говоря, если ты учишься в Мухе — должен быть готов ко всему. Тема смены ректора постоянно актуальна в стенах академии: пока я учусь их уже сменилось около трех. Ощутимо, что это происходит под воздействием каких-то внешних сил, потому что объективно нет причин для таких действий.
Известна противоречивая информация, так что мне сложно говорить о том, что действительно происходит в вузе. Но, однозначно, никаких хороших перемен я не вижу: ходят даже слухи, что у нас хотят отобрать музейный корпус.
Все эти разговоры о присоединении СПбГУПТД наводят на всех ужас, при мысли, что Академия может исчезнуть. Хотя слухи ли это, пока все еще не ясно. Многие студенты вышли сегодня, чтобы защитить наш дом, и не сделать хуже ситуацию, которая и без того напряженная».
Алиса, 3 курс
«Новость об увольнении разнеслась в этот же вечер — это было большое потрясение. Жизнь в Академии только начала налаживаться с приходом на пост ректора Кичеджи. У студентов появилось больше возможностей: каждую неделю проводились встречи, выставки, различные мероприятия. Академия стала более открыты миру.
Мне кажется, Кичеджи задал будущим ректорам Мухи высокую планку. Академия, сама по себе, вообще лакомый кусочек, благодаря музею, преподавателям, связям и авторитету. Для нас такое решение — это оскорбления! Уровень образования в других вузах очень разнится и многие наши студенты уходили из других мест, чтобы перепоступать.
В этой истории очень много "темных" мест. Поэтому ничего пока до конца не ясно. Академия всегда была чем-то обособленным, со своей атмосферой, думаю, она такой и останется. В любом случае, мы будем бороться до конца. Муха для нас как второй дом, а сегодняшнее собрание скорее не митинг, а требование ответов на волнующие нас вопросы».
Полина Бокова, руководитель студсовета
«Мы все были шокированы новостью о снятии с должности В. Н. Кичеджи. Сегодня утром состоялся ученый совет, на котором представитель от Министерства Образования зачитал приказ о назначении на пост И.о. ректора Анну Кислицыну, сотрудника СПбГУПТД. Так же нас заверили что никаких слияний не планируется. Несмотря на многочисленные вопросы, причина снятия с должности Кичеджи осталась не ясна. Представитель Министерства Образования отказался комментировать это распоряжение.
На следующей неделе пройдет ректорат, на котором станет ясен ход развития событий, и состоится более тесное знакомство с новым ректором. Студенческий актив планирует совместно с коллективом Академии обсудить возможность выборов нового ректора, исходя из требований вуза. Так же мы планируем встретиться с новым ректором и озвучить вопросы, волнующие студенчество.
Больше всего мы боимся что из-за бюрократии и политических интриг будет нарушен не только учебный процесс, но и общая работа Академии. Хочу заметить, что за 4 года это уже 4 ректор».
Подготовил: Никита Калюжин
Фото: социальные сети
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