«Кичеджи подлечивал наш вуз»: студенты Академии Штиглица об увольнении ректора

«Об этой ситуации я узнала буквально вчера вечером в беседе нашей группы в социальной сети ВКонтакте, а потом еще в различных пабликах вуза. Сейчас в университете ходят слухи об объединении Академии Штиглица с университетом промышленных технологий и дизайна (СПбГУПТД). Меня злит эта идея! Наш вуз уникальный, имеет свою собственную историю. К тому же, в сравнении с работами студентов нашего вуза, в СПбГУПТД уровень художественных работ несколько ниже.

Несмотря на то, что Минобрнауки это опроверг, нам поставили ректором женщину из СПбГУПТД. Это, по-моему, вообще не дело! Кичеджи был хорошим ректором, он продвигал наш вуз на международном уровне, а также подлечивал его изнутри.

Я читала о том, что администрация была возмущена митингующими студентами сегодня, дескать они должны учиться, а не митинговать. Но ведь если такие решения влияют на качество обучения, как об этом можно молчать? Заявлять об этом нужно: массово и громко!»