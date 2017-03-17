В центре Петербурга повесили картину о продаже принципов

В центре Петербурга уличный художник Миша Маркер повесил новую работу «Дело в цене» - стилизованное под рекламу секс-услуг объявление о продаже принципов, позиций и мнений. Метровая картина появилась на Лиговском проспекте, рассказал нам автор.

В конце февраля Миша Маркер повесил на Лиговском проспекте работу «Родинамать»: на ней изображена красная фигура, которая жарит яичницу на танке.

Миша Маркер начал развешивать работы на улицах Петербурга в прошлом году. Он избегает галерей принципиально — так художник общается с горожанами. И, по его собственному признанию, вовсе не жалеет, если люди забирают его картины к себе домой, а наоборот — считает это высшей формой признания.