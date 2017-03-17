Петербургские синоптики назвали самый солнечный день в году

Вчера, 16 марта, синоптики зарегистрировали самый продолжительный солнечный день в 2017 году – солнце светило 9,6 часов, рассказал главный городской синоптик Александр Колесов.

Колесов также озвучил неутешительный прогноз на выходные. «Поливальная машина уже на подходе – над Эстонией, Так что достаем зонтики и поднимаем воротники, местами будет и со снежком»,– написал синоптик.

Согласно прогнозам, завтра днем температура будет колебаться от 0 до +4 градусов, днем ожидается дождь, который вечером сменится снегом. В воскресенье также снег и дождь, от -1 до +3 на термометре.