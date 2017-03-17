Родивших во время обучения студенток предлагают переводить на бюджет

Министерство образования и науки предложило переводить студенток, родивших во время обучения, с платных мест на бюджетные. Законопроект разместили в сети для общественного обсуждения, которое продлится до 1 апреля.

Согласно документу, список граждан, имеющих право на переход с платного обучения на бюджетное, пополнится новой категорией: в нее войдут женщины, родившие ребенка в период обучения. Предложение касается как вузов, так и колледжей.

В Минобрнауки пояснили, что перевестись на бесплатное отделение смогут только студентки без академических задолженностей и долгов по оплате за обучение.