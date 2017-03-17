В «полутора комнатах» Бродского запустили лекции и экскурсии

В бывшей квартире Иосифа Бродского в Доме Мурузи запустили цикл лекций «Часть речи». Перед их началом для слушателей будут проводить экскурсии по знаменитым «полутора комнатам» поэта.

Лекции прочтут известные литературоведы, историки и знатоки Петербурга. Первая встреча пройдет 31 марта в 19:00 – Яков Гордин проведет параллели между судьбой и творчеством Александра Пушкина и Иосифа Бродского.

Стоимость входного билета - 300 рублей. Зарегистрироваться можно здесь.

Добавим, что раньше квартира Бродского была закрыта для регулярных посещений. В Доме Мурузи еще в 2015 году хотели открыть музей поэта, но идею пришлось отложить на неопределенный срок. Проект заморозили по двум причинам: из-за проблем с еще одним жильцом — Ниной Федоровой, и отсутствием средств на создание экспозиции.