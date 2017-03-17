Петербуржцы выйдут на марш в защиту Исаакия, РНБ и Европейского университета

В субботу, 18 марта, на Марсовом поле пройдет «Марш в защиту Петербурга». Участники намерены защитить культуру, науку и образование в нашем городе.

Организаторы хотят обратить внимание властей на передачу Исаакиевского собора РПЦ, застройку защитной зоны вокруг Пулковской обсерватории, слияние петербургской РНБ и московской РГБ, проблемы Европейского университета, а также на уничтожение памятников, зданий и парков.

Акция начнется в 14:00 часов. Марш согласован.

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