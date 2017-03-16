Шнуров, Хаматова и Архангельский выступят в мартовских «Диалогах»

Стал известен список участников четвертой серии «Диалоги», придуманный создателями «Открытой библиотеки». Новая встреча пройдет 25 марта на Новой сцене Александринского театра. 

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров проведет дискуссию с культурологом и антропологом Александром Эткиндом на тему мата и культуры. Литературовед Александр Архангельский поспорит с философом-постмарксистом Артемием Магуном на противоречивую тему «Советская философская школа: опыт свободы».

Наконец, завершатся мартовские «Диалоги» беседой, посвященной юбилею Беллы Ахмадулиной: поэтессе в начале апреля исполнилось бы 80. Вспоминать и обсуждать ее жизнь и стихи будут актриса Чулпан Хаматова и театральный художник Борис Мессерер, в течение последних почти 40 лет бывший мужем Ахмадулиной.

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