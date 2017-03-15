В Петербурге может появиться наземное метро

Петербургская подземка может дополниться кольцевым надземным метро, но это пока только в смутных планах. В распоряжении «Фонтанки» оказалась концепция надземки в Петербурге, разработанная «ЛСР-строй» - потенциальными инвесторами.

На схеме видно, что открытое метро должно соединить Юнтолово на севере и Сосновую Поляну на юге. Основа проекта — существующие железные дороги. Маршрут идет через Лахту и предполагаемую станцию метро «Улица Савушкина» далее в сторону Старой Деревни и Лесной. За Пискаревкой рельсы уходят на юг к Охте и Ладожскому вокзалу и отклоняются к западу, после чего через Невскую Заставу и станцию Волковская пересекают Московский проспект. Дальше — Княжево, Дачное, Ульянка, Лигово и Сосновая Поляна. Всего предполагается 24 наземные станции.

Срок самого строительства тоже пока можно только предполагать. Инвесторы считают, что если начать прямо сегодня и обеспечить проекту режим максимального благоприятствования, можно справиться за 6 лет.

Главная инфраструктурная проблема — как пересекать Неву. «Необходим железнодорожный мост, – говорит представитель «ЛСР-строй» – действующий Финляндский не сможет выдержать круглосуточную нагрузку. При этом речь идет о строительстве высоководного моста: технические перерывы предполагаются, но не такие, чтобы можно было пропускать суда. Это очень серьезное сооружение».

По материалам «Фонтанки»

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