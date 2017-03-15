Нелегальные игровые автоматы будут уничтожать

Депутаты нижней палаты парламента приняли в третьем, окончательном, чтении закон о порядке уничтожения незаконного игрового оборудования. Такие меры предложило правительство РФ в рамках борьбы с подпольными казино.

«Законопроектом предусмотрено внесение изменений в уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, устанавливающих, что вещественные доказательства в виде игрового оборудования, которое изъято при производстве по уголовным делам за незаконную организацию и проведение азартных игр, подлежат уничтожению по решению суда в порядке, установленном правительством Российской Федерации», - говорится в пояснительной записке.

Уничтожением одноруких бандитов и других нелегальных игровых автоматов будет заниматься Росимущество за деньги из федерального бюджета.