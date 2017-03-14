Электронные проездные в Москве и Петербурге объединят

Системы электронных проездных билетов Москвы и Петербурга объединят в мае 2017 года. Об этом заявила первый заместитель главы петербургского Комитета по транспорту Елена Осинцева.

Интегрировать транспортные карты обеих столиц планировалось еще до конца прошлого года. Затем ходили слухи, что объединение произойдет к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако транспортные чиновники предпочли ускорить этот позитивный шаг.

Помимо того, что петербургским «Подорожником» теперь можно будет расплатиться в любом общественном транспорте в столице, им можно будет заплатить за проезд и в пригородных электричках.