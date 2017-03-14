Школы во время ЕГЭ будут использовать «глушилки» мобильной связи

Отныне устройства, заглушающие сигнал мобильной связи, будут установлены во всех школах во время прохождения Единого Государственного Экзамена (ЕГЭ). Комиссия по радиочастотам при Минкомсвязи РФ официально разрешила эту практику, которая выборочно использовалась и раньше.

«Глушилки» применяются в отдельных школах во время сдачи ЕГЭ с 2012 года. Использовать устройства стали на фоне скандала с утечкой в интернет вариантов ЕГЭ с ответами и использования школьниками телефонов на экзаменах.

Тем не менее, в 2016 году руководство сразу нескольких школ в разных регионах России оштрафовали чиновники Роскомнадзором за нелегальное использование «глушилок» во время экзаменов.