Смольнинский суд сегодня вынес вердикт, создающий интересный прецедент с религиозной риторикой.

Рассматривалось дело участкового Центрального УМВД Петербурга Арсена Магомедова против лектора Дмитрия Угая, прочитавшего 22 октября 2016 года в лофт-проекте «Этажи» научно-популярную лекцию о пользе йоги. Полицейский увидел религиозный подтекст и привлек оратора к административной ответственности по статье 5.26 КоАП, но мировой судья прекратила дело за отсутствием состава правонарушения. С чем участковый не согласился и обжаловал постановление в вышестоящем суде.

Магомедов постарался убедить суд, чтто Бог не любит йогу, и рассказывать о ней (йоге) не как о физических упражнениях, а с точки зрения божественной любви – запрещено. Ведь слово «Бог», по мнению участкового, не употребляется вне религиозного контекста. Адвокаты же ответчика заявили, что в словаре Даля упомянуты 112 случаев использования слова «Бог», в том числе в культурологическом и бытовом смыслах.

Судья Мезенцева в итоге постановила, что слово из трех букв необязательно имеет религиозный контекст.

По материалам издания «Фонтанка»